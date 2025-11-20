„Rybovka“ spojuje nadšence. Do Žďáru jezdí na zkoušky i z Prahy nebo Pardubic

Pravděpodobně nejznámější vánoční skladba, mše Hej mistře od autora Jakuba Jana Ryby, zněla bazilikou ve Žďáře nad Sázavou už před dvěma lety. Že šlo o skutečně úspěšný počin dokládal hudebníky, zpěváky i velmi početným publikem zcela zaplněný chrám.
„A letos oživí vánoční svátky oblíbené dílo v podání místních umělců znovu. Zájemci se mohou těšit na Rybovu mši 27. prosince od šesti hodin večer, a to opět v prostorách baziliky Nanebevzetí Panny Marie,“ popsala za žďárské děkanství Lenka Šustrová.
Jak se dali dohromady
V roce 2023 se do projektu zapojilo kolem stovky nadšenců napříč věkem i hudebními zkušenostmi. „Oslovili jsme tehdy hudebníky a zpěváky z okolí – učitele základních uměleckých škol, členy různých hudebních těles, venkovských kapel nebo studenty konzervatoří,“ zavzpomínala Hana Bořilová, jež před dvěma lety, stejně jako letos, měla nacvičování skladby na starost, a to hlavně díky svým dlouholetým zkušenostem s vedením chrámového sboru svatého Prokopa.
S prvotním nápadem za ní v té době přišli varhaník Jan Gregor a také Petra Kynclová stojící v čele místního sboru Žďáráček. Ta ostatně sbormistryni Haně Bořilové pomáhá s nácvikem „Rybovky“ i nyní. Od samého počátku ale není hlavním cílem „pouze“ setkání a odehrání koncertu, ale především propojení lidí z různých sborů a hudebních těles. Což se daří. „Přidávají se i ti, o nichž jsme do té doby ani nevěděli, že tu někde blízko nás hrají či zpívají,“ zhodnotila Bořilová.
Pod záštitou obou farností a žďárské Základní umělecké školy (ZUŠ) Františka Drdly, která poskytuje prostory pro zkoušky, se tak dávají dohromady lidé, již třeba ani nepatří pod žádnou ze zapojených farností. Někteří jsou klidně ochotni na zkoušky dojíždět i z poměrně vzdálených míst za hranicemi žďárského okresu.
„V minulém ročníku se sjeli hudebníci ze širokého okolí a vytvořili nádhernou a přátelskou atmosféru. Na začátku koncertu moderátor představoval města, obce a farnosti, odkud účinkující přijeli a z lavic jim hrdě mávali jejich rodiny, přátelé a kněží,“ zavzpomínala sbormistryně Bořilová.
Letos už podle ní účastníci do přihlášek rovnou píší, odkud jsou, aby jejich zastoupení mohlo být opět představeno. „Přidávají se sólisté, studenti zpěvu a konzervatoří – často z velké dálky,“ doplnila Bořilová s tím, že právě pozitivní zkušenosti z roku 2023 byly zásadní motivací k letošnímu pokračování.
|
Hej mistře! Rybovu mši cvičí více než sto zpěváků a muzikantů, vystoupí jedinkrát
A zatím to vypadá, že se společné dílo bude přízni muzikální veřejnosti opět těšit. „Na první letošní říjnovou zkoušku přišlo téměř sedmdesát zpěváků. Postupně pak přibyli ještě nějací další,“ vyčíslila hudebnice. Zastoupena je řada měst z celé republiky, nechybějí třeba účastníci z Pardubic, Prahy nebo až z Nymburka.
„Vesměs se ale jedná o lidi, například studenty, kteří mají na Žďár a zdejší farnost nějaké vazby,“ podotkla Bořilová.
Zkoušky, jež se opět odehrávají v prostorách žďárské ZUŠ, připadají ještě na 22. listopadu a 13. prosince. Generálka se v bazilice uskuteční 27. prosince v půl čtvrté odpoledne, jen pár hodin před samotným slavnostním koncertem.
|
27. prosince 2023
Ve Velkém Meziříčí a Třebíči
Společné nacvičování Rybovy České mše vánoční je nyní v plném proudu i na řadě dalších míst napříč Vysočinou. Tradiční sváteční skladba v podání místních umělců zazní například ve Velkém Meziříčí, a to dokonce hned na několika koncertech – jak v kostele svatého Mikuláše, tak i na pódiu tamního Jupiter clubu.
Publiku se představí domácí pěvecké sbory, orchestry i sólisté, ostatně stejně jako v loňském roce, kdy tito nadšenci za svůj počin dokonce získali třetí místo v krajské anketě Zlatá jeřabina 2024 – konkrétně za přínos kulturnímu životu regionu. „Jsme rádi, že se tato krásná tradice stala pevnou součástí vánoční atmosféry ve městě. Její úspěch stojí na spolupráci všech zúčastněných – hudebníků, Jupiter clubu, farnosti, města i dobrovolníků,“ okomentovala Adéla Šoukalová, šéfka meziříčského Jupiter clubu.
Letošní program v podání kolem 150 účinkujících bude podle ní navíc obohacen o dva nové hudební kusy, Missa brevis – Sanctus od Jiřího Pavlici a Te Deum skladatele Zdeňka Merty. „Tyto skladby rozšíří tradiční Rybovu mši o moderní duchovní rozměr a dodají koncertu slavnostní charakter,“ doplnila Šoukalová. Na pódiu Jupiter clubu zazní Česká mše vánoční 14. a 15. prosince, vždy od 18 hodin, v mikulášském kostele pak 4. a 5. ledna 2026, rovněž se začátkem v šest hodin večer.
„Rybovku“, a to dokonce ve scénickém provedení s živými obrazy, si vychutnají rovněž zájemci v Třebíči. Večer s názvem Pospíchejme k Betlému se uskuteční v bazilice svatého Prokopa a Panny Marie 4. a 5. ledna, a to v podání orchestru a dvou pěveckých sborů.