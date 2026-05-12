Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Autor:
  12:45
Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení vody z průmyslové zóny. Horní rybník, jenž má tuto funkci plnit, totiž zrovna prochází rekonstrukcí.

Právě v oblasti kolem Horního rybníka měli hasiči napilno nejvíce. Při silných deštích tam bývaly potíže i v minulosti, kdy se voda přelévala přes přepad dál do ulic, ale letos situaci výrazně zkomplikovala právě obnova nádrže.

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou ulicí až do parku U Ivana a Veselské ulice.
Škody Žďárští sčítají také v parku U Ivana. Některé pěšiny jsou vymleté a poničené, zabrat dostal i povrch tamního dětského hřiště.
Hned v úterý ráno zahájila městská společnot Satt úklid po přívalových deštích. Proběhlo například čištění kanálů i cest.
Velká voda se v pondělí večer a v noci přehnala mimo jiné přes žďárské volejbalové kurty Na Rybníčku. Proud tekl skrze díru v rekonstruované hrázi Horního rybníka.
26 fotografií

„V rámci rekonstrukce Horního rybníka zhotovitel - firma Aquasys - aktuálně opravuje hráz. Stavba se snažila na déšť nachystat, toto téma jsme probírali i na kontrolním dnu. Připravený retenční prostor bohužel neudržel tak masivní příval deště, kdy hladina vystoupala na více než metr,“ popsala Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Voda, mířící do města přes rybník Velký Posměch z přilehlé průmyslové zóny Jamská, se pak prohnala právě otvorem v opravované hrázi. Proud následně vtrhl na volejbalové kurty Na Rybníčku, které se nacházejí přímo pod hrází.

Volejbalisté hned večer sdíleli na svém Facebooku snímky a videa z povodně a hovořili o „totální destrukci antukových volejbalových kurtů“. V úterý už ale nechtěli událost nijak komentovat. „Nebudeme to dál medializovat,“ sdělil Pavel Veselý, předseda oddílu Volejbal Žďár nad Sázavou.

V médiích se totiž podle něj objevily i nepravdivé informace, že se hráz „Horňáku“ protrhla. „Hráz byla stavební firmou prokopána, a to již někdy v dubnu, takže voda se touto dírou v hrázi valila bez jakékoli překážky a nic protrhávat nemusela,“ uvedli v úterý ráno na Facebooku žďárští volejbalisté a doložili snímek otvoru v hrázi z 1. května 2026.

Škody pokryje pojistka

Město nyní následky přívalových srážek řeší. „Odpoledne máme jednání se zhotovitelem stavby, abychom si zrevidovali, co se stalo, jaké jsou dopady, škody a samozřejmě i jaká opatření přijmout, aby se situace už neopakovala,“ nastínil v úterý dopoledne žďárský starosta Martin Mrkos.

Podle něj šlo o skutečně mimořádnou událost. „Opatření firma učinila, ale na tak obrovské množství vody, jež v jednu chvíli spadlo, se lze asi jen těžko připravit,“ míní starosta. Dodal také, že stavba a její zhotovitel jsou pojištění, což je i povinností ze zákona. „Nechci předjímat, ale předpokládám, že šlo skutečně o zásah vyšší moci a škody na městském i soukromém majetku budou pokryty z pojistky,“ vyjádřil se Mrkos.

Voda totiž neškodila jen na kurtech. „Proud pokračoval dál přes křižovatku u Obchodního centra Convent, poté Smetanovou ulicí, přes park U Ivana až do ulice Veselská k mateřské školce,“ popsal David Partl, velitel Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek. Právě ti, společně se žďárskými profesionálními hasiči a jednotkou z místní části Veselíčko, u záplav zasahovali.

„Vyplavení nemovitostí nebo sklepů nám nikdo nehlásil, nejhůře asi dopadly právě kurty a park, kde jsou poničené v podstatě všechny cesty,“ dodal Partl.

Hned v úterý ráno se městská společnost Satt vrhla na úklid, jako je například čištění kanálů, silnic, chodníků a cest. Park U Ivana je momentálně obehnaný páskami se zákazem vstupu, aby při chůzi po vymletých stezkách nedošlo k úrazu. Další opravy budou dle vedení města následovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi....

Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry....

Brod ožije trhy. K řemeslníkům se přidají XIII. století, šermíři a oslavy města

Stovky stánků, tisíce lidí a doslova hlava na hlavě bývá na havlíčkobrodském...

O prodlouženém víkendu nastane jedna z nejoblíbenějších jarních havlíčkobrodských akcí. V pátek se na hlavním náměstí uskuteční Trh řemesel. Ten do Brodu láká tisíce lidí. Letos se jeho návštěvníci...

Město sčítá škody po přívalovém lijáku s krupobitím, zničené jsou kurty i park

Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...

Ve Žďáře nad Sázavou sčítají škody po přívalových srážkách, které město zasáhly v pondělí večer. Silný déšť s krupobitím mimo jiné ukázal, jak moc Žďáru chybí kvalitní retenční nádrž pro zadržení...

12. května 2026  12:45

Jak byste to chtěli? Chotěboř bude při přestavbě centra vycházet z přání občanů

Ulice Na Valech patří v Chotěboři k těm delším. Zároveň v různých úsecích plní...

Město Chotěboř na Havlíčkobrodsku začíná s přípravou nákladné investice, která promění východní část centra města. Týkat se bude prostoru podél ulice Na Valech. Dle odhadů může obnova lokality přijít...

12. května 2026  8:46

Domácí buchty, sirupy i mýdla. Stánek s lokálními výrobky staví na důvěře

Velkým lákadlem jsou pro místní i výletníky čerstvé kynuté buchty, které peče...

Vše, co lidé z okolí umí upéct, zavařit, ušít, uplést, vymodelovat, vyřezat, vypěstovat nebo naaranžovat. Takové zboží ukrývá barevný stánek Kopretina na okraji Vortové ve Žďárských vrších. A třeba...

11. května 2026  14:06

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:12

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  8:57

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky

Třešničkou na dortu byl úplně poslední stroj v celé 64 kilometrů dlouhé...

Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus o nový rekord v dálkové přepravě vody. Uspořádali ho hasiči ze Žďárska, pomohly jim s tím sbory z...

10. května 2026  8:30

Po covidu se prádelna učila prát znovu. Dnes zvládne od plyšáků po pětihvězdičkový luxus

Zaměstnankyně vkládají vyprané a odstředěné prádlo do velkokapacitního žehliče....

Jsou řemesla, u kterých se zdá, že vždy budou mít na růžích ustláno. Pekař, záchranář, porodník... Měla by mezi ně patřit i práce pradláků či pradlen. A přesto to neplatí beze zbytku. Covid po roce...

9. května 2026  12:57

Kam nemohou stroje, musejí zvířata. Žďárskou Zelenou horu spásá stádo beranů

Průchozí ohrady s ovcemi už se staly nedílnou součástí okolí památky. Jsou...

Svahy u památky UNESCO ve Žďáře nad Sázavou ožily. Do těžko přístupného terénu se lačně rozeběhlo dvacet členů ovčího stáda. Po roční pauze, způsobené rozmachem kulhavky a slintavky, tak získají...

8. května 2026  9:10

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

7. května 2026  15:48

Světový pohár horských kol ve Vysočina aréně: hvězdní bikeři i hokej. Vstup zdarma

Petr Vaněk, šéf Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě

Větší než kdy dřív. Takový podtext má letošní Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě, který od 21. do 24. května bude hostit tamní Vysočina arena. Pořadatelé lákají na dosud ojedinělý...

7. května 2026  11:51,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.