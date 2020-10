Strážníků ve Žďáře nad Sázavou přibude, lidé je uvidí i víc chodit pěšky

Počet událostí, jimiž se hlídky musejí zabývat, přitom v posledních letech roste. Zaměstnávají je opilci, bezdomovci, výtržníci a rváči, ale i odchyty psů, přestupky v dopravě nebo prověřování oznámení všeho druhu od obyvatel města.

Jenom za letošek evidují žďárští strážníci už přes 2 600 událostí a počet vyřešených přestupků se blíží tisícovce.

„V tomto čísle navíc nejsou započítána upozornění v rámci jarního nouzového stavu a také běžná bagatelní jednání, u kterých není zjišťována totožnost pachatele,“ přiblížil vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc.

Podotkl, že nepřetržitý výkon služby v terénu nyní provádí s celkem osmnácti strážníky, což nestačí.

V letošním roce je podle jeho slov situace o to náročnější, že od začátku března byli tři městští policisté v dlouhodobých pracovních neschopnostech. A i v současné době má městská policie na neschopenkách stále ještě dva příslušníky, u kterých je již nyní jasné, že se do konce roku do služby nevrátí.

Analýza: počet je nutné navýšit

Nedostačujícím množstvím personálu se už několikrát zabývalo také vedení města.

„Porovnávali jsme naši městskou policii s tím, jak to funguje ve srovnatelných městech, například v sousedním Havlíčkově Brodě. Ta naše má pro přímý výkon služby osmnáct strážníků, Havlíčkův Brod disponuje pětadvaceti,“ říká starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

„Je nepsaným pravidlem a doporučením bezpečnostních expertů, že na každých tisíc obyvatel by měl připadnout jeden strážník. My tento úzus nenaplňujeme. I analýzou zatíženosti vzhledem k výkonu služby jsme dospěli k závěru, že je nutné počet strážníků navýšit,“ přiblížil.

Zdůraznil ale, že dvě nové posily městské policie přibudou příští rok pouze tehdy, odhlasují-li tento záměr v prosinci zastupitelé. Změna si totiž vyžádá přibližně 1,2 milionu korun navíc. Tato suma nezahrnuje jen mzdy, ale i školení či vybavení.

V případě kladného stanoviska zastupitelstva by dvacetitisícový Žďár disponoval dvacítkou strážníků pro práci v terénu.

„Tímto posílením zajistíme zvýšení přímého výkonu služby průměrně jednou dvoučlennou hlídkou ve třinácti dnech služby měsíčně,“ vysvětlil starosta.

Podle vedoucího městské policie tak bude snazší nejen kombinování služeb, ale také zastupitelnost zaměstnanců v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti. Posílení personální základny by mělo i přivést příslušníky městské policie víc do ulic. Právě na absenci pěších hlídek v terénu upozorňují i obyvatelé Žďáru.

„Jsou vidět pouze v projíždějících autech. Městským lokalitám se věnují minimálně, protože si řidiči dělají, co chtějí, a parkují, kde chtějí – v zákazech, v křižovatkách. Málokde je strážníky vidět pěšky. Nejedná se mi o represe z jejich strany, ale už pouhá jejich přítomnost na občany působí jinak,“ uvedla například v městské dotazovně jedna z obyvatelek.

Příčinou je podle vedoucího městské policie právě současný personální podstav. „Strážníci musejí být schopni okamžitě zasáhnout či zakročit na jakémkoli místě katastru. To je vzhledem k aktuálním okolnostem možné pouze motorizovaně,“ vysvětlil Kunc.

Jedna motorizovaná, druhá pěší

Pokud zastupitelé dvě nové pozice strážců zákona schválí, bude podle radnice výkon obchůzkové služby pochopitelně směrován i do míst, kde to dosud nebylo standardem.

„V terénu tak bude jedna hlídka motorizovaná, provádějící činnost vyžadující okamžitý zásah, nebo řešící oznámení občanů. A druhá hlídka bude tedy určena na pěší obchůzkovou činnost, která pro ni bude prioritní,“ nastínil starosta Mrkos.

Starosta předpokládá, že tato změna se setká s kladnou odezvou od veřejnosti, jejíž argumenty na chybějící strážníky v ulicích uznává. Uvedl však také, že s tím, jak městská policie plní své úkoly, je spokojen.

„Jejich práce, i když to veřejnost ne vždy zcela zaznamená v plné šíři, je obecně poměrně náročná. Narážím tím především na notorické problémy všech měst, jako je otázka bezdomovectví, vandalismu a narušování veřejného pořádku. Velkou část agendy také zabírají přestupky v dopravě. A rozhodně klademe důraz i na prevenci – zde rozhodně vidím další důležitý pilíř práce městské policie. Bezpečnost a pořádek ve městě je priorita,“ dodal Mrkos.

Nedostatku zájemců o práci žďárského strážníka se ve městě neobávají. „Výběrové řízení budeme teprve vypisovat, ale v naší evidenci máme předběžně deset zájemců,“ popsal Martin Kunc.

Ty vybrané, kteří uniformu nakonec obléknou, však ještě čeká poměrně dlouhá cesta, než do aktivní služby budou moci nastoupit – musejí projít školením, složit zkoušky, případně ještě získat zbrojní průkaz.

Ročně 20 milionů z rozpočtu

Z rozpočtu jde na městskou policii 20 milionů ročně. V této částce jsou zahrnuty jak náklady na její provoz a fungování městského kamerového systému, tak i na mzdy všech zaměstnanců, jichž je celkem 37.

Patří sem nejen strážníci, ale i asistenti prevence kriminality, domovník-preventista, bezpečnostní asistenti na přechodech, administrativní a úklidoví pracovníci či obsluha městského kamerového systému.

Další položky z nákladů jdou na provoz městské policie a městského kamerového dohlížecího systému.