Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Autor:
  12:41
Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po probuzení zjistil, že je v provozovně sám a zamčený.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Muž se podle svých slov nemohl dostat ven a zároveň se mu nedařilo telefonicky zkontaktovat majitele podniku.

„Na místo proto vyjela policejní hlídka, která situaci prověřila, a následně se jí podařilo provozovatele hospody dohledat,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Host usnul na záchodě, ze zamčeného klubu ráno volal policii

Provozovatel se dostavil na místo a osmadvacetiletého muže z uzamčené provozovny pustil ven.

Policie uvedla, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a případ uzavřela bez dalších následků.

Nejčtenější

Zaměstnanci firmě vysáli tisíce litrů paliva. Kraďte ještě víc, nabádal je komplic

Kriminalisté zajistili množství prázdných i plných kanystrů, sudy, další...

Čtyři muži si z firemního areálu v Jihlavě udělali doslova čerpací stanici. Podle policie dlouhé měsíce systematicky kradli pohonné hmoty svému zaměstnavateli, přečerpávali je do kanystrů a následně...

Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní...

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu...

Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali...

Symbol Jihlavy po opravě podobu nezmění, bránu pokryje „jen“ mikroomítka

Koordinátor Jihlavského architektonického manuálu a zastánce omítnutí jihlavské...

Jednu z nejvýznamnějších a vizuálně nejpůsobivějších památek Jihlavy, Bránu Matky Boží, v příštím roce čeká rekonstrukce. Jediná dochovaná brána z původního městského gotického opevnění se dočká...

16. prosince 2025  8:47

Detaily pórů a chloupků na žlutém pozadí. Vítěznou makrofotkou je Krásnoočko

Hlavní koordinátor soutěže Pavel Bezděčka a vítězný snímek letošního ročníku...

Snímek krásnoočka Jaroslavy Melicharové z Jihlavy zvítězil v letošním již dvaadvacátém ročníku fotografické soutěže Photographia Natura. Tu každoročně vypisuje jihlavské Muzeum Vysočiny, kde jsou...

15. prosince 2025  15:36

Aréna otevřela podzemní parkoviště. Volné je jen, když se nekoná žádná akce

Nové podzemní parkoviště pod Horáckou arénou pojme asi stovku aut. Přístupné je...

Jihlava má další místo, kde se dá pohodlně zaparkovat. Horácká multifunkční aréna zpřístupnila své podzemní parkoviště veřejnosti, a to ve všech dnech, kdy se uvnitř nekoná žádná akce. Cíl je jasný:...

15. prosince 2025  12:57

15. prosince 2025  10:33

Čtyři zastávky, dvě ulice, jeden název. Novinka ve žďárské MHD mate cestující

V ulici Revoluční se nacházejí i dvě nástupiště pojmenovaná Brodská. Někteří...

Obyvatelé žďárského sídliště Stalingrad, kteří využívají autobusy MHD, se od víkendu dočkali několika změn. A netýkají se „jenom“ jízdních řádů. Změnil se i systém zastavování linek na novém...

15. prosince 2025  8:51

Vlak odhodil na Pelhřimovsku auto do příkopu u trati, řidič je zraněný

Srážka vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v obci Leskovice na...

Deset lidí cestovalo ve vlaku, kterému na železničním přejezdu v obci Leskovice na Pelhřimovsku vjelo dvě hodiny po nedělním poledni do cesty osobní auto. Řidič auta se zranil, pasažéři vlaku i...

14. prosince 2025  17:03

14. prosince 2025  15:51

Po roce radní změnil názor. Přibyslav konečně schválila rekonstrukci náměstí

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Po více než roce od uzavření architektonické soutěže schválili přibyslavští radní vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí. Během té doby se nemohli shodnout, zda podle něho skutečně postupovat, či...

14. prosince 2025  10:10

Místo nádrže relax s výhledy. Továrna Vír plánuje industriální wellness

Návrhy spojuje jednoduchost – konstrukce by měla jít snadno postavit a také...

Jak využít podzemní požární nádrž? S takovou otázkou si hravě poradila Továrna Vír ve Víru na Žďársku. Areál, který nabízí mimo jiné ubytování a další služby pro turisty, chtějí majitelé oživit...

13. prosince 2025  8:15

Mimořádná souhra. Na prknech Horáckého divadla má schůzi Společenstvo vlastníků

Představení Společenstva vlastníků vyžaduje od čtrnácti herců Horáckého divadla...

Řada majitelů bytů to asi zná z vlastní zkušenosti. Když je třeba udělat nějaké zásadní rozhodnutí o společném domě, je třeba svolat schůzi společenstva vlastníků bytových jednotek. A taková schůze...

12. prosince 2025  14:47

Demolice domu zlepší výhled, stavebních úprav se křižovatka dočká později

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v...

Město Havlíčkův Brod nechá zbourat dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jednomyslně o tom rozhodli zastupitelé města. Radnice dům zakoupila od soukromého vlastníka. Během února by mohl být převod...

12. prosince 2025  13:08

Kočárky, šlapací autíčko či lodička. Vánoční výstava ukazuje hračky z minulosti

Prohlédnout si věci, s nimiž si hrály děti hlavně v první polovině 20. století,...

Kočárky, panny, houpadla, plyšáci, dětské nádobíčko i kompletně vybavené pokojíčky pro panenky. Vrátit se do dětských let teď mohou návštěvníci Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Vánoční...

12. prosince 2025  8:43

