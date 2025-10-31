Žďár po dvaceti letech hledá firmu, která se ve městě postará o odpady

Svoz směsného, tříděného i objemného odpadu, provoz sběrného dvora i obsluha jednotlivých sběrných míst. Tyto úkoly má dnes ve Žďáře nad Sázavou na starosti firma AVE. Smlouva, již se společností město má, je už ale stará téměř dvacet let. Radnice proto přistoupila k vypsání nové soutěže na dodavatele uvedených služeb.
Pro odpad odložený mimo nádoby musí jezdit speciální svozový automobil. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Důvodem podle vedení města není nespokojenost se stávajícím servisem, nýbrž blížící se změny legislativy. „Odpadová problematika je velmi složitá. V roce 2030 skončí možnost skládkování a města se tomuto faktu prostě musejí přizpůsobit,“ konstatoval žďárský starosta Martin Mrkos. Cílem proto podle něj je, aby nakládání s odpady bylo co nejefektivnější. Dosavadní smlouva pocházející z roku 2007 už tak musí doznat změn.

„Výběrové řízení hodnotově odpovídá asi 80 milionům korun bez daně,“ upřesnila mluvčí radnice Blanka Sobolová. Jelikož by se mělo jednat o čtyřletou spolupráci, v průměru bude výdaj za odpadové hospodářství činit kolem dvaceti milionů ročně. Zájemci se mohou do veřejné soutěže hlásit ještě do 20. listopadu letošního roku. Od ledna 2026 by pak podle vedení Žďáru měla ideálně již platit nová smlouva.

Čipování není na pořadu dne

Parametry toho, co radnice od budoucího dodavatele požaduje, se oproti nynějším kritériím výrazně nemění. „Máme tam hlavně jiné požadavky na strukturování, cenění a vykazování činností. Rádi bychom přesněji věděli, za co všechno platíme. Lepší datová základna nám potom umožní i lépe pracovat s nějakými opatřeními, jako je například předcházení vzniku odpadů, zacílení edukativních programů, kampaní a podobně,“ shrnul žďárský starosta s tím, že prozatím není na pořadu dne čipování popelnic ani požadavky na jiný vozový park, kde auta odpad při svozu rovnou také váží.

S ohledem na blížící se zákaz skládkování musí ale dle jeho slov ještě běžet snahy měst a regionů mít k dispozici zařízení, které by odpad dále energeticky využívalo.

V případě Žďáru je v plánu vznik spalovny, přesněji řečeno zařízení s multipalivovým kotlem, který umožní pálit odpad i biomasu, především pak štěpku. Ve Žďáře chce zařízení vybudovat městská společnost SATT. Areál vznikne na okraji města, u nové silniční propojky Jihlavské a Brněnské ulice. Do kapacity kolem 40 tisíc tun odpadu ročně se má vejít nepořádek pocházející nejen přímo z města, ale také z řady ostatních obcí ze Žďárska, dále ale třeba také z Jihlavy.

„Vedle toho budou v budoucnu samozřejmě nadále platit samostatné smlouvy, které zajišťují například zpětný odběr textilu, elektrozařízení, baterií a dalších komodit, které se dají ještě druhotně využít,“ doplnil Mrkos.

Součástí nové smlouvy na komplexní zajištění nakládání se žďárským odpadem ale nebude provoz re-use centra, o jehož vybudování se ve městě mluví již řadu let. „Tuto službu bychom si zajišťovali my jako město,“ zmínil starosta.

Žďár je momentálně jedno z mála větších měst v kraji, kde obyvatelé žádné re-use centrum ještě k dispozici nemají. Tato cesta, jak dát starým věcem další využití, úspěšně funguje například v Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově nebo třeba i ve Velkém Meziříčí. Ve Žďáře lze nyní nabídnout drobnější předměty jiným zájemcům pouze v takzvané re-use skříni u vchodu do Relaxačního centra nebo je udat prostřednictvím oblíbené facebookové skupiny s názvem ZRCity Votoč Věci. Knihy je pak možné odkládat do několika „knihobudek“ či speciálních regálů.

