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Zahrádky musí ustoupit novému sídlišti. O náhradu nestojíme, zuří osadníci

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  17:30

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Kolonie zahrádek se nachází mezi žďárskými ulicemi Jamská a Brněnská. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Dvacet pozemků pro rodinné řadové domky a čtyři vícepatrové „bytovky“. Také nové silnice, chodníky, veřejné osvětlení. V oblasti Lučiny na okraji Žďáru nad Sázavou má vzniknout celé nové sídliště. Čtvrť nahradí stávající zahrádkářskou kolonii, s čímž se však desítky tamních osadníků odmítají smířit.

Na ploše mezi Jamskou a Brněnskou ulicí, nedaleko výjezdové stanice hasičů, obdělávají pěstitelé zhruba šedesát zahrádek.

„Máme už jen nižší jednotky volných pozemků, na které ale za stávající situace nechceme nikoho přijímat. Zájem je však velký, a to i ze strany mladých rodin,“ popsal Lubomír Skřivánek, člen této zahrádkářské kolonie a mluvčí odpůrců likvidace zahrádek. Na ploše se podle něj hospodaří více než čtyřicet let.

„Při určení doby trvání kolonie vycházím ze stáří naší zahrádkářské klubovny, která byla dle pamětníků v areálu postavena před rokem 1986,“ vyčíslil Skřivánek s tím, že toto zázemí pro ukládání zahradní techniky nedávno městští pracovníci zbourali. Okrajové části území už totiž „ukousla“ letošní revitalizace blízkého Horního rybníka, kolem nějž radnice buduje nový park.

Chápu, že je to pro uživatele zahrádek nepříjemná zpráva, ovšem jedná se o záměr, o němž hovoříme už řadu let. Území měli zahrádkáři léta v podstatě zadarmo ke svému užívání a i nyní jsme připraveni jim nabídnout náhradní pozemky.

Martin Mrkosstarosta Žďáru nad Sázavou

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Zahrádky musí ustoupit novému sídlišti. O náhradu nestojíme, zuří osadníci

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Kolonie zahrádek se nachází mezi žďárskými ulicemi Jamská a Brněnská.

Dvacet pozemků pro rodinné řadové domky a čtyři vícepatrové „bytovky“. Také nové silnice, chodníky, veřejné osvětlení. V oblasti Lučiny na okraji Žďáru nad Sázavou má vzniknout celé nové sídliště....

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