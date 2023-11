Zelená hvězdička. Žďár začal používat nové logo, našlo si příznivce i kritiky

Hvězdička, doplněná sloganem To je Žďár!, postupně nahradí dosavadní logo – zjednodušenou siluetu kostela na Zelené hoře, jež vzniklo před zhruba dvaceti lety a v roce 2016 pak prošlo ještě „omlazující“ úpravou. Ne všichni obyvatelé se však chtějí s původní verzí loučit.

Poté, co novou verzi radnice představila a začala používat, strhla se lavina vesměs kritických názorů. „To se nepovedlo. Mohli jsme být hrdi v logu na náš skvost – Zelenou horu, ale toto pro běžného člověka nemá žádný význam,“ uvedl na Facebooku města Lukáš Bárta.

Dalším diskutujícím hvězdička evokuje e-shop, poklice na kola aut, někomu pěticípý symbol připomíná éru socialismu.

„Asi to nechápu. Takže logo pana Živného za 20 tisíc, které jasně vystihovalo Zelenou horu, jste nahradili něčím za 250 tisíc, o čem musíte psát sáhodlouhé vysvětlivky, aby lidi pochopili jeho smysl?“ píše Radana Filipi v narážce na náklady a na web www.tojezdar.cz, jenž se k objasnění symboliky loga váže.

Hlubší význam, než se zdá...

Hvězdička má totiž dle autorů, Lukáše Jocha ze Studia Joch a Jana Janečka z Dizen designu, hlubší význam, než se může zdát. „Hvězdička znamená úspěch. Ale jde i o myšlenku celého konceptu – propojujeme dva konce Žďáru. Na jednom je úžasný Santiniho kostel, kde v půdorysu tu hvězdu najdete, a druhá strana Žďáru je zase technologická, inovativní, kde se několik dekád točí stroje,“ popsal Joch.

Jan Janeček zase vyzdvihl možnosti, jež hvězdička – coby symbol pro poznámku pod čarou, nabízí. „Můžeme prostřednictvím odkazů rozvádět, co vše je Žďár. Je to architektura, příroda, je to celá řada dalších věcí,“ doplnil Janeček.

Od odborné veřejnosti a lidí zapojených do problematiky prezentace města vnímají hlavně pozitivní reakce. A je podle nich přirozené, že přichází i názory jiné. „V našem oboru o to spíš, žijeme v intenzivní vizuální době. Obloha je plná hvězd. V prezentaci značky a vizuální identity je ale důležitý kontext a práce nejen s logem – symbolem, ale celou myšlenkou. Vytváříte vlastně kuchařku plnou ingrediencí, s nimiž pak město a organizace dál pracují a rozvíjí je dle svých potřeb. Přesně tuhle hravost si doba žádá,“ míní autoři.

Za hvězdičkou stojí i vedení města. Vlnu emocí ostatně na radnici čekali. „Ze zkušeností měst, kde zaváděli novou vizuální identitu či měnili logo, víme, že lavina negativních reakcí k tomu patří. A víme také, že časem si vždy vše ‚sedlo‘ a lidé se s novinkou sžili,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že typickým příkladem je Ostrava.

I tam se v roce 2009 strhla kolem nového loga OSTRAVA!!! od Studia Najbrt mela. Kritikům vadila přílišná jednoduchost i vysoká cena – kolem 1,8 milionu korun. Dnes je na tři vykřičníky většina místních hrdá. Tamní osobnosti jim dokonce vzdaly hold ve speciálním videu.

Nesmysl plodí nesmysl?

Svérázně a s nadsázkou pojali hodnocení nového loga Žďáru autoři předešlé verze – sochař Radovan Živný a grafik Jan Šustr. Dlouholetí a podobně umělecky naladění přátelé zaslali na dotazy MF DNES i písničku Zavolejte stráže, zbláznilo se páže! ve svém originálním provedení nebo citát v duchu surrealismu – Nonsens plodí nonsens (nesmysl plodí nesmysl – pozn. red.).

Příliš konkrétně se vyjadřovat nechtěli, neboť jako autoři minulého loga prý nemusí být objektivní. Jako poznámku pod čarou – i v duchu významu hvězdičky, ale uvedli: „Nové logo a jeho podoba nejsou úplné překvapení. Dnes se v oblasti grafiky tímto způsobem dělá většina věcí, je to trend a standard. Ze zkušeností z oboru se dá i říct, že u těchto zakázek mohou hrát roli mimo výtvarných a uměleckých hledisek i faktory obchodní a byznysové či schopnost dohodnout zakázku.“

Dle Živného je navíc v současném nastavení společnosti ekonomicky výhodnější neprodukovat věci co nejkvalitnější a trvalé, ale naopak obměňovat produkty méně kvalitní a pomíjivé, aby se mohlo dál vyrábět a prodávat.

Jeho logotyp byl před 20 roky ohodnocen na zhruba 20 tisíc korun. Nové logo zatím vyšlo radnici na čtvrt milionu. „Hvězdička je prostě geniální! Dosavadní náklady na její provedení to jistě potvrzují. Je-li cena nového loga asi desetkrát vyšší, tak doufám, že i nové logo vydrží desetkrát déle, což je přibližně 200 let. Umění a účelu zdar – To je Žďár,“ uzavřel se smíchem Živný.

Nový odznáček či podsedák

Nový vizuál Žďáru se už objevil na Facebooku města, bannerech pro akce a je součástí některých digitálních prostředí a prezentací. „Pracujeme na dokumentech a formulářích, připravujeme nové vizitky, mailové podpisy, orientační systém v budově úřadu i dárkové předměty. Autoři rozpracovávají koncept pro příspěvkové organizace, aktuálně pro knihovnu, Kulturu Žďár, Active, Sportis a muzeum,“ popsala mluvčí města Blanka Sobolová.

Část propagačních předmětů zůstane v nabídce, změní se jen potisk. „Připravujeme ale i nové. Mezi prvními by mohl být odznáček ve tvaru hvězdičky a podsedák od žďárské firmy Vylen,“ řekla mluvčí. Právě tyto následné kroky odhalí dle Jocha s Janečkem plnou sílu vizuálního a komunikačního konceptu značky.

Radnice neplánuje, že by v reakci na některé ohlasy došlo ještě k přehodnocení záměru. „Novou vizuální identitu považujeme za kvalitní, jsme s ní ztotožnění. Velkou výhodou oproti původnímu logu je možnost dalšího využití i pro naše organizace. Tím se sjednotí vizuální komunikace města,“ dodala Sobolová.