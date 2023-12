Kritici nového žďárského loga spustili petici, starosta vizuální identitu hájí

Město dosud používalo zjednodušenou siluetu slavného poutního kostela na Zelené hoře. Od letošního října se prezentuje zelenou hvězdičkou doplněnou sloganem „To je Žďár!“. Objevila se kromě sociálních sítí například už i na mantinelech plastového kluziště, které je jedním z taháků adventního programu na náměstí.

„Ani minimalismus se nemá přehánět. Logo má vystihovat nějakým způsobem město. Toto předražené ‚logo‘ nevystihuje vůbec nic. Je to jak hvězdička z letáku se slevami či něco podobného. A že vystihuje Santiniho hvězdu? Ten by se musel v hrobě obracet, kdyby to viděl,“ vyjádřil se jeden z kritiků.

Další petenti poukazují na to, že vedení města do procesu výběru nezapojilo občany, ačkoliv to má koalice ve svém programovém prohlášení. „Domnívám se, že nové logo je tak podstatná otázka pro obyvatele města, že měla být změna alespoň ohlášena či probrána formou ankety,“ zmiňuje další z těch, co k petici připojili svůj podpis.

Lze připojit osobní poznámky

Autorem petice je Joshua Janů. Dlouho přemýšlel, jakou formu nesouhlasu zvolit, uvažoval i o napsání otevřeného dopisu radním, nakonec se rozhodl pro využití internetové formy.

„Portál petice.com totiž umožňuje lidem připojit své osobní poznámky. Petice na portálu nesplňuje požadavky petičního zákona, umí však věrohodně a vypovídajícím způsobem soustředit názory občanů,“ vysvětluje Janů.

K tématu se mezitím snaží získat další informace. Například mu není jasné, na základě čeho uzavřelo město smlouvu s autorem loga.

O týden později nakonec s opozičními zastupiteli hnutí Změna 2018 přece jen vytvořil i klasickou petici, která klade otázky ohledně zadání a schválení vizuální identity města.

„Nejsme spokojeni s netransparentním zadáním výběrového řízení na nové logo, nejsme spokojeni s neinformováním obyvatel města o předložených návrzích a chybějící možnosti se k nim vyjádřit a nesouhlasíme s rozhodnutím rady města o výběru nového loga bez schválení zastupitelstvem města jako jediného přímo voleného orgánu města,“ stojí mimo jiné v petici, jejíž výbor zastupuje opoziční lídr Jan Havlík.

Kritici chtějí znát proces zadání veřejné zakázky a podivují se i nad tím, proč město nevypsalo na nové logo soutěž o návrh, což využilo v několika případech u stavebních zakázek.

Symbol, vytržený z kontextu

Podle starosty Martina Mrkose je petice legitimní demokratický nástroj. Slíbil, že se jí radní budou zabývat, až dorazí. „Předpokládám, že záměr se přehodnocovat nebude. Ona se totiž ta debata smrskla jen na logo čili trochu z kontextu vytržený jeden symbol,“ poukazuje Mrkos.

„Město si ale nepořídilo jeden vizuální symbol, ale ucelený grafický systém prezentace města. Od nejmenších drobností, jako je vizitka, po vizuální prezentaci svých příspěvkových organizací včetně typografie. Nejde o nějakou výstřednost. Ucelený grafický systém je dnes integrální součástí identity mnoha měst. Je to stejně přirozená věc jako vzít si ráno do práce kalhoty,“ argumentuje starosta.

Současné logo, tedy zjednodušená silueta nejslavnější Santiniho stavby, byl podle Martina Mrkose solitér bez vazby na jakoukoliv hlubší prezentaci městské identity.

„Lidsky chápu reakce toho, kdo byl léta letoucí na něco zvyklý. Ale doba se posunula. A potřebujeme si v tomto kontextu pokládat otázku, zda chceme a máme mít ambici být moderním a soudobým městem. Jinak vlastní logo neslouží k vysvětlování, ale k identifikaci,“ míní.

„Hvězdička znamená úspěch“

Vedení města si i nadále za zelenou hvězdičkou stojí, bezprostřední vlnu negativních emocí po změně loga na radnici čekali. „Můj osobní odhad je, i po konzultaci z jiných měst, že to chce prostě těch pár měsíců, než si celá věc sedne,“ reagoval starosta po dvou měsících od představení vizuální identity.

Podle něj platí, že „tisíc lidí, tisíc chutí“, protože podle některých reakcí k petici naopak řada přespolních lidí shodila původní logo.

Radní měli na stole celkem tři návrhy. Autory nové vizuální identity jsou Lukáš Joch ze Studia Joch a Jan Janeček z Dizen designu.

„Hvězdička znamená úspěch. Ale jde i o myšlenku celého konceptu – propojujeme dva konce Žďáru. Na jednom je úžasný Santiniho kostel, kde v půdorysu tu hvězdu najdete, a druhá strana Žďáru je zase technologická, inovativní, kde se několik dekád točí stroje,“ popsal už dříve Lukáš Joch.

Hvězdička se dá podle tvůrců použít také jako symbol pro poznámku pod čarou a rozvádět řadu dalších motivů.