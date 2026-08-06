„Moc se mi ten nápad líbí, protože po našem malování je to tady o dost hezčí, barevnější a veselejší. Není tu jenom šedá barva a kamení,“ vyznala se minulý týden devítiletá Evelína, která dláždění okrášlila pestrými květinami.
Do výzdoby se s nadšením vrhaly i další děti napříč věkem, účastnící se farního příměstského tábora.
Barevných kříd se ale může chopit kdokoliv, před rozmary počasí jsou schované v krabici za novou sochou svatého Prokopa. „Máme zatím velmi pozitivní odezvu, lidé sem rádi a cíleně chodí. Dáváme vždy na sociálních sítích vědět, kdy budeme malovat společně. Ale i v jinou dobu, nezávisle, přicházejí třeba maminky nebo babičky s dětmi, protože už vědí, že tady ta možnost je,“ popsala Lenka Šustrová, moderátorka pastoračních aktivit žďárského děkanství.
Nápad na takovéto zpestření prázdnin se zrodil v hlavě právě jí, a to již na začátku léta. V té době už rekonstrukce povrchů kolem kostela, která je součástí kompletní obnovy celé této části centra v režii města, dostávala finální podobu. „S dokončeným prostorem kolem kostela svatého Prokopa jsem vnímala vlnu kritiky vydlážděné plochy s minimem zeleně, jak od těch, kteří náměstím procházeli, tak i na Facebooku,“ vzpomněla Šustrová.
Přišlo jí to líto, neboť má od dětství ke kostelu svatého Prokopa blízký vztah. „Proto jsem hledala cestu, jak dodat místu, které je spojeno s centrem Žďáru a má bohatou historii, trochu radosti,“ vylíčila Šustrová s tím, že si vzápětí vzpomněla na svá dětská léta, kdy s vrstevníky chodila malovat křídami na prostranství před žďárským kulturním domem.
„Byly to organizované akce, včetně třeba různých soutěží. Podobnou cestou jsme se rozhodli jít i my – udělat si to tady prostě veselejší,“ vysvětlila organizátorka aktivity, na jejíž návrh kývl i tamní farář a následně rovněž samo město. To také dodalo barevné křídy pro děti.
Před horkem se schovají uvnitř
„Malovací plocha“ může být podle ní třeba zastávkou pro rodiny při cestě do města na zmrzlinu nebo i samotným cílem a motivací k vycházce. A pokud již lidé k prokopskému chrámu zavítají, mohou rovnou zamířit také do jeho nitra. Kostel je totiž otevřen denně, což možná mnozí lidé nevědí.
Od pondělí do neděle, od rána do večera. Chrám si tak může kdokoliv přijít prohlédnout, schovat se v něm před horkem, pomodlit se, chvíli si tam odpočinout.
Po již zmíněné rekonstrukci celé lokality už také opět fungují oblíbené prohlídky kostelní věže, které má tradičně na starosti žďárské Regionální muzeum.