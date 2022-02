Nedokončené staveniště? Lidé si stezku kolem rybníka otevřeli sami

Naučná stezka – vybudovaná v roce 2010 – byla od června 2020 kvůli havarijnímu stavu uzavřena a od loňského jara prochází rekonstrukcí. Stavební firma Green Project, jež zakázku za 6,5 milionu korun vysoutěžila, však část prací ve smluveném termínu do 30. listopadu nestihla.

„Bohužel stezka není dokončena, to bude tehdy, až bude perfektní a bez závad,“ řekl v lednu starosta Martin Mrkos. Podle něj byl největší problém s úsekem, který vede podél Stržského potoka, kde byla řemeslně špatně odvedená práce.

Firma slíbila dokončení stezky nejdříve do 10. prosince, poté do Vánoc. Pracovalo se na ní však i v lednu. „Termín nemám, je to nepříjemné, ale firma si za to může sama. Nepolevíme a neuhneme,“ prohlásil Martin Mrkos.

Je to boj dodavatele, tvrdí starosta

Firmě naskakuje za každý den prodlení smluvní pokuta ve výši 5 800 korun.

Na poslední tiskové konferenci na začátku února vedení města informovalo, že čeká vyřešení reklamovaných věcí a na výzvu zhotovitele.

„Je to boj dodavatele, trváme na preciznosti stavby, jak předpokládá projektová dokumentace a smluvní vztah. Že je na Vysočině v lednu a únoru sníh, to si měl dodavatel rozmyslet v červenci,“ dodal starosta, který už loni na podzim kritizoval management zakázky.

„Stezka stále není městem převzatá, dodavatel pokračuje v odstraňování vad, které byly specifikované na posledním kontrolním dnu. Čekáme, až nás dodavatel vyzve, že odstranil vyjmenované závady, a mohli jsme stavbu převzít,“ uvedl před víkendem Radek Studený, technický dozor investora.

Jeden z pracovníků stavby v lednu v jedné z místních diskusních skupin na Facebooku paradoxně pozval Žďáráky k prohlídce „dokončené“ stezky.

Nepřevzatá stezka je totiž stále staveništěm, na které by nikdo neměl vstupovat. „Rizika v případě, když se tam něco stane, nese dodavatel,“ dodal Studený s tím, že místo nelze jednoduše oplotit.

Vedení firmy Green Project nyní na dotazy MF DNES nereagovalo.

Zhotovitel: Třítýdenní skluz není značný

V prosinci se vyjádřilo tak, že by přivítalo vstřícnější přístup města. Prodlení vysvětlil jednatel firmy Lukáš Novotný hlavně opožděnými dodávkami materiálu.

„Na stezce je potřeba velké množství dřeva, na které jsme museli čekat,“ hájil se před koncem loňského roku Novotný.

„Myslím si, že skluz stavby o tři týdny není v této době ovlivněné karanténami a změnami protiepidemických opatření nikterak ojedinělý a ani značný, nehledě na to, že některé práce, které jsme nuceni provádět, nebyly součástí zadání dle projektové dokumentace,“ zmínil dále šéf průhonické firmy.

Rekonstrukce naučné stezky zahrnuje nové dřevěné povalové chodníky (celkem přes 700 metrů), obnovu mlatových cest, nový třináctimetrový mostek a také například dvě vyhlídková mola.

Dřevěné chodníky jsou nyní z dubového a modřínového dřeva, což by mělo prodloužit životnost obnovené stezky. Celoročně využívaná stezka místy kopíruje přímo břeh rybníka nebo meandrující Stržský potok, prochází přírodní památkou Louky u Černého lesa a je celoročně vyhledávaným místem vycházek.

Naučná stezka kolem Konventského rybníka těsně před uzavřením