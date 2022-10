Místo Řezníčkové Hedvičák. Kvůli koalici na žďárské radnici obětovalo ANO lídryni

Kdo by měl zasednout v radě města (9 míst) Žďár - živé město (4 křesla) Martin Mrkos – 38 let, lídr ŽŽM a dosavadní starosta, ekonom, krajský zastupitel Zdeněk Navrátil – 46 let, marketingový manažer, bývalý starosta, krajský zastupitel Karolína Kostečková – 34 let, manažerka rodinné firmy, v zastupitelstvu je podruhé David Filip – 35 let, vedoucí centra primární prevence oblastní charity, nováček ANO a nezávislí (2 křesla) Jaroslav Hedvičák – 35 let, nový místostarosta, dosud byl krajským manažerem hnutí ANO a předsedou městské komise pro sport a volný čas Radek Zlesák – 39let, stavební inženýr, dvakrát byl radním města, jedno období byl poslancem, nynější krajský zastupitel KDU-ČSL (2 křesla) Rostislav Dvořák – 64 let, na post místostarosty nastoupil před rokem po zvolení Romany Bělohlávková poslankyní, předtím byl šéfem odborů ve firmě Žďas Romana Bělohlávková - 57let, dětská lékařka, poslankyně, současná radní SOS Žďár (1 křeslo) Vladimír Novotný – 56 let, náměstek hejtmana, bývalý radní města, do vedení města se vrací po osmi letech