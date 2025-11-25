Žďárská knihovna připravuje první jarmark pro dobrou věc, zapojit se může každý

Autor:
  8:36
Pořídit originální vánoční dárky a zároveň přispět na dobrou věc. To je posláním jarmarku, který vůbec poprvé připravuje Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Cílí hlavně na všechny místní příznivce domácího tvoření. Právě jejich výrobky budou totiž zájemci moci zakoupit za dobrovolnou částku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize

Nápad na akci tohoto druhu vznikl mezi pracovnicemi žďárské knihovny více méně náhodou. Už neviděly smysl v tom, aby si vzájemně kupovaly vánoční dárečky za stokorunu.

„Člověk nad tím musel dlouho přemýšlet a stejně nakonec mnohdy pořídil nějaké nesmysly. A tak jsme se rozhodly, že vynaložené peníze raději pošleme na nějakou dobrou věc, konkrétně nadaci Dobrý anděl,“ vylíčila ředitelka knihovny Martina Sedláková.

Ruční vyrábění doma

Vzápětí přišla myšlenky rozšířit tuto formu obdarovávání i mezi další lidi. A tak vznikl Jarmark pro dobrou věc. „Chceme nejen naše čtenáře, ale i ostatní veřejnost poprosit, aby nám v průběhu listopadu nosili do knihovny ručně vyráběné dárečky. Mohou to být i přebytky z jejich domácího tvoření - ať už se jedná o věci háčkované, keramické, nebo třeba dřevěné,“ popsala ředitelka.

Výrobky si může každý tvůrce ocenit podle svého uvážení, na jarmarku však potom bude tato částka stejně uváděna pouze jako doporučená. Kolik za danou věc zákazník nakonec zaplatí, zůstane čistě na něm.

Celý výtěžek, který bude na akci vybrán, potom poputuje právě nadaci Dobrý anděl. Ta pomáhá především rodinám s dětmi, které přivedla těžká nemoc do složité životní situace. Pořadatelé ale upozorňují, že rozhodně nepůjde o žádný bazar. Lidé by tedy měli nosit skutečně pouze ruční výtvory, nikoliv třeba nevyužité věci z domácnosti nebo poškozené předměty.

Celý jarmark se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince, a to od 14 do 18 hodin na dvorečku knihovny. Návštěvníci si navíc kromě nákupů užijí také doprovodný program, jako je například kytarový recitál Slávka Klecandra nebo troubení z oken Čechova domu.

„Chybět nebudou ani svíčky, světýlka a skvělá vánoční atmosféra,“ zmínila Sedláková.

Své výtvory mohou nadšenci přinášet od soboty 22. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké arény prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

VIDEO: Podmínky jsou brutální. Moře Vysočiny lovili v šesti stupních pod nulou

Ačkoliv jde o výlov Velkého Dářka, ryby se lovily až z mnohem menšího rybníka...

Minus šest stupňů ukazoval ve středu ráno teploměr rybářům, kteří mířili na výlov Velkého Dářka na Žďársku, největšího rybníka v kraji. Z Moře Vysočiny musejí dnes vytáhnout kolem dvaadvaceti tun...

Z bývalého finančního úřadu v Havlíčkově Brodě se stala moderní bytovka

Bývalý finanční úřad se změnil na bytový dům. Během posledních let se rovněž...

Ještě před osmi lety v té budově seděli úředníci. Kdo k nim mířil, neměl úplně nejlepší pocity. Dnes tu je před dokončením 32 nových moderních bytů. Z budovy bývalého finančního úřadu v Havlíčkově...

Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

I politická reprezentace, Národní sportovní agentura nebo fotbalová asociace jsou pobouřeni slovním rasistickým útokem na týmy romských fotbalových dětí z Ostravy a Jihlavy, které cestovaly z turnaje...

Žďárská knihovna připravuje první jarmark pro dobrou věc, zapojit se může každý

Den D: Lenčino háčkování

Pořídit originální vánoční dárky a zároveň přispět na dobrou věc. To je posláním jarmarku, který vůbec poprvé připravuje Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Cílí hlavně na všechny...

25. listopadu 2025  8:36

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

V laktační poradně se mohou ženy uvolnit i při muzikoterapii a aromaterapii

Dvě návštěvy laktační poradny během prvních čtyř týdnů po porodu mají maminky...

Řešení potíží při kojení, pomoc s technikou přikládání miminka k prsu, kontrolu váhy novorozence i množství jím vypitého mléka nabízí laktační poradna v třebíčské nemocnici. Službu mohou ženy v...

24. listopadu 2025  15:53

Spory i problémovou techniku na vysočinské záchrance bude řešit nový šéf Kaňkovský

Vít Kaňkovský

Ředitelem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) bude lékař a bývalý poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). V čele krajské organizace nahradí Vladislavu Filovou, která dala v září svoji funkci...

24. listopadu 2025  15:26

Žďár chce přesunout lidi z aut na kola, chystá síť nových cyklostezek po městě

Ještě letos vzniknou ve městě tři přístřešky pro bicykly. Jeden z nich před...

Z aut do sedel bicyklů chce dostat lidi vedení Žďáru nad Sázavou. Aby se podíl cyklodopravy ve městě zvedl do roku 2030 ze čtyř na kýžených deset procent, nabídne radnice jezdcům na kole více nových...

24. listopadu 2025  11:44

Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

I politická reprezentace, Národní sportovní agentura nebo fotbalová asociace jsou pobouřeni slovním rasistickým útokem na týmy romských fotbalových dětí z Ostravy a Jihlavy, které cestovaly z turnaje...

24. listopadu 2025  10:17

V Chotěboři už znovu bijí hodiny na náměstí. Pomoci musely místní strojírny

Hodiny na věžičce budovy základní umělecké školy na chotěbořském náměstí.

Lidé, kteří procházejí chotěbořským náměstím T. G. Masaryka, už opět mají přesný pojem o čase. Znovu ho začaly ukazovat hodiny na věžičce budovy základní umělecké školy. Několik měsíců dlouhá...

24. listopadu 2025  7:54

Jihlava porazila Chomutov a v tabulce první hokejové ligy už je druhá

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Jihlavští hokejisté v předehrávce 26. kola první ligy porazili doma Chomutov 5:1 a po čtvrtém vítězství za sebou se posunuli už na druhé místo v neúplné tabulce. Piráti zůstali devátí.

23. listopadu 2025  19:38

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Sběratel otevřel v Brodě jedinečné Muzeum hotovosti, mince v něm počítá na tuny

Petr Šimek má nejraději hotovost afrických zemí. Bankovky jsou obvykle barevné,...

Tři desetiletí Petr Šimek sbírá mince a bankovky z celého světa. Má jich už tolik, že domů se jen těžko vešly. A tak vznikl nápad, který široko daleko nemá obdoby. Sběratel vytvořil v Havlíčkově...

23. listopadu 2025  9:15

V rodišti prezidenta Svobody vzpomínali. A představili knihu o jeho spolubojovnících

130. výročí narození sedmého československého prezidenta Ludvíka Svobody si v...

V Hroznatíně na Třebíčsku si dnes připomněli 130. výročí narození komunistického exprezidenta Ludvíka Svobody, kontroverzní osobnosti dějin Československa. Před jeho rodným domem byla u této...

22. listopadu 2025  16:40

Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z...

Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné...

22. listopadu 2025  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.