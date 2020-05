Týdenní plány, žádné známky. I alternativní školy zápolí s domácí výukou

Již více než dva měsíce domácí výuky mají za sebou nejen klasické státní základní školy, ale také ty soukromé alternativní. Pro ně je situace složitější mimo jiné i proto, že většina z nich v běžném režimu domácí úkoly žákům příliš nezadává.

Důraz je kladen mimo jiné na osobní kontakt, diskusi, individuální přístup k jednotlivým dětem, častý pobyt venku a praktické objevování a využívání nabytých vědomostí.

Že zachovat tento přístup i na dálku je někdy docela oříšek, potvrzuje například ředitelka Základní školy Na Radosti ze Žďáru nad Sázavou.

„Stále fungujeme v online režimu, kdy s dětmi komunikujeme prostřednictvím videokonferencí. Dostávají plány na celý týden, ale je to spíše taková nabídka domácí práce, protože ne všem dětem tento systém na dálku vyhovuje. Některé se videohovorů ani nechtějí účastnit, to pak hledáme ve spolupráci s rodiči jiné způsoby, jak je do výuky vtáhnout,“ popsala Petra Vykydalová Kupková s tím, že nějaké odevzdávání úkolů, jejich kontrolování nebo dokonce známkování u nich nepraktikují. Ostatně domácí úkoly žáci nedostávají ani při běžném průběhu školního roku.

Především u mladších dětí se průvodci snaží inspirovat rodiny k praktickým činnostem v přírodě i domácnosti, kterými se školáci nenásilnou formou také něco přiučí.

„Musíme brát ohled na to, že pro děti je to hodně obtížná situace, která navíc trvá velmi dlouho. Jsou z toho už otrávené, chybí jim osobní kontakt se spolužáky i průvodci. Kdybychom na ně nahrnuli hromadu úkolů, nepomůže to ani jim, ani rodičům,“ dodala ředitelka.

Zda se Základní škola Na Radosti také začne plnit dětmi v pondělí 25. května, odkdy se v rámci uvolňování vládních opatření mohou otevírat první stupně základních škol, není ještě jisté.

Při domácí výuce se mohou hodit i nevyužité hračky.

„Průvodci zjišťují u rodičů, zda by o to byl zájem. Popravdě řečeno si neumím v praxi moc představit, jak bychom fungovali. A neumějí si to podle mě představit ani děti. Systém, kdy by museli žáci sedět po jednom v lavici, dodržovat odstup a mít roušky je úplně proti našim principům. Sociální vazby a vzájemný kontakt jsou pro nás hodně důležité. Až děti zjistí, jak to bude fungovat, budou podle mě zklamané,“ myslí si Vykydalová Kupková.

Od pondělí 25. května se s jistotou otevře soukromá jihlavská ScioŠkola. Mezi rodiči je o zahájení prezenční výuky zájem, docházku chtějí využít zhruba dvě třetiny z nich. Zbytek bude dále pokračovat v distančním vyučování.

„Dětem chybí osobní kontakt se spolužáky i s průvodci, což je hlavní důvod, proč se jich chce tolik od pondělí do školy vrátit,“ míní ředitelka Radka Matějíčková.

Domácí výuku podle jejích slov pojali zaměstnanci jako výzvu a povedlo se nalézt systém, který vyhovuje jim, žákům i rodičům. Děti mají zadané týdenní plány, na něž jsou už ostatně zvyklé z běžné výuky. Při online setkáních, takzvaných meetech, pak průvodci s dětmi probírají, jak se vše daří plnit, a zjišťují, zda látce rozumějí.

„Pokud by žák potřeboval něco objasnit nebo se poradit, může využít i soukromý meet pouze s průvodcem. Protože my jsme tu od toho, abychom to dětem vysvětlili. Rodičům jsme to na bedra nakládat nechtěli,“ popsala Radka Matějíčková.

Kromě povinných částí obsahují týdenní plány i nepovinné výzvy, obvykle šité na míru přímo konkrétnímu žákovi. Plán však není seznamem cvičení a úkolů z učebnic, průvodci se snaží být kreativní. Při videokonferencích kreslí společně mapy, zpívají nebo třeba vaří.

„Úplným základem ale podle mě je, že jsou průvodci v klidu, nestresují, nevnímají tuto situaci jako něco tragického. A právě tento klid se jim daří přenášet na děti, což je podstatné,“ dodává Matějíčková.

Průvodkyně s aplikací

Více než dva měsíce online výuky, ovšem z opačné strany, má za sebou také Jana Vaňková, jejíž sedmiletý syn chodí do alternativní Svobodné školy Chotěboř.

„Průvodkyně nastavily domácí výuku přes aplikaci Moodle a tam dávají tipy a doporučení, jak s dětmi pokračovat doma. Máme k dispozici dokumenty i videa, která mi značně ulehčují práci se synem,“ přiblížila Jana Vaňková s tím, že jako zpětnou vazbu zasílá do školy fotografie i videonahrávky.

Dvakrát do týdne se navíc děti a jejich průvodkyně „potkávají“ v online třídě. „Díky tomu, že systém výuky je založen na waldorfské pedagogice – učení formou hry, je to takto příjemnější jak pro mě, tak i pro syna. Myslím, že je skvělé, že škola využila této možnosti a usnadnila domácí přípravu hlavně rodičům,“ dodává Vaňková.