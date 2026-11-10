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Rusko bych zpět nepustil. Ti kluci mají úplně jiné mínění, vzpomíná Rolinek

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Celou kariéru strávil hokejista Tomáš Rolinek na postu útočníka, po jejím skončení si plní svůj brankářský sen. Nyní obléká dres Světlé nad Sázavou. | foto: Jan Borek

Téměř pokaždé, když se někde konal exhibiční hokejový zápas, hlásil se bývalý skvělý útočník Tomáš Rolinek do branky. Prostor mezi třemi tyčemi jako by ho fascinoval. A prý už od žákovských let.

„Když jsme hrávali s klukama před barákem, tak jsem se skoro pokaždé cpal do brány. Ale jen tam, na oficiálním tréninku mě to nikdy nenapadlo,“ svěřil se odchovanec žďárského hokeje, který coby kapitán národního týmu přivedl v roce 2010 českou reprezentaci k titulu mistrů světa.

„Každopádně jsem si vždy říkal, že jednou po skončení kariéry bych to rád zkusil jako gólman,“ říká dlouholetý hráč extraligových Pardubic v rozhovoru pro iDNES.cz.

Plním si svůj hokejový sen. Mám ještě jeden, ale ten už se mi asi nesplní.

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