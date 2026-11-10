„Když jsme hrávali s klukama před barákem, tak jsem se skoro pokaždé cpal do brány. Ale jen tam, na oficiálním tréninku mě to nikdy nenapadlo,“ svěřil se odchovanec žďárského hokeje, který coby kapitán národního týmu přivedl v roce 2010 českou reprezentaci k titulu mistrů světa.
„Každopádně jsem si vždy říkal, že jednou po skončení kariéry bych to rád zkusil jako gólman,“ říká dlouholetý hráč extraligových Pardubic v rozhovoru pro iDNES.cz.
Plním si svůj hokejový sen. Mám ještě jeden, ale ten už se mi asi nesplní.