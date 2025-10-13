Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Ovšem ještě v letních měsících, hned po osazení kamer, se dle vedení města provoz ve Stržanově citelně zklidnil a motoristé začali více dodržovat stanovené rychlostní maximum – sedmdesát kilometrů v hodině.
„Jde nám o bezpečnost místních obyvatel. Naším cílem je přimět řidiče, aby dodržovali rychlost. I proto jsme zvolili úsekové měření, které sleduje průměrnou rychlost na celé délce úseku, nikoli okamžité překročení limitu, jako to známe z jiných měst,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos.
Zmírní se hluk a bude bezpečněji. Ve Stržanově mají nové úsekové měření
Vesnicí projede denně až devět tisíc automobilů, včetně mnoha nákladních. Pro místní obyvatele je tak přechod přes silnici – například na autobusovou zastávku – či výjezd z vedlejších ulic mnohdy velmi náročný a rizikový.
Náklady na koupi zařízení a zajištění jeho provozu na dalších pět let činí necelé čtyři miliony korun včetně daně. „Dotace pokryje zhruba 870 tisíc,“ připomněla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Doplnila také, že vedení města zvažuje instalaci podobného typu měření i v dalších lokalitách, kde je problém s dodržováním povolené rychlosti – třeba v Brodské, Jungmannově nebo Bezručově ulici.
Ředitelství silnic a dálnic zase uvažuje o instalaci radaru na rušné silnici první třídy u žďárské místní části Mělkovice.
10. srpna 2025