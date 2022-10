Žďár plánuje tři nové cyklostezky, jedna z nich je však na mrtvém bodě

Jihlavskou ulici, silnici II/353, ostatně čeká v nejbližších letech změn hned několik. „Příští rok tam začne se svým projektem Lidl a na jaře by se také měla konečně začít stavět propojka Brněnská – Jihlavská, přičemž na křížení Chelčického ulice a Jihlavské vznikne kruhová křižovatka. Máme také zpracovanou studii, která se zabývá propojením Palachovy ulice a Jihlavské, aby nebyla tato část sídliště slepá,“ vylíčil plány v režii různých investorů žďárský starosta Martin Mrkos.

Právě na tyto avizované změny týkající se hlavního tahu na Jihlavu radnice naváže rekonstrukcí chodníků, doplněním zeleně, mobiliáře a vybudováním zcela nové cyklostezky. Ta povede od kruháče u pekárny Enpeka, souběžně se silnicí až k areálu společnosti Hettich, kde naváže na už fungující cyklistickou stezku do Radonína.

Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, do nějž se přihlásilo celkem šest firem, vyhrála podle slov Mrkose společnost Petr Projekt z Brna s cenovou nabídkou necelých 1,4 milionu korun bez DPH. Projektová dokumentace má být hotová do 31. srpna 2023.

Řešit bude nejen trasu pro jezdce na kole, ale i navazující stromořadí, základní městský mobiliář a úpravu, případně vybudování zcela nové lávky přes železniční vlečku. S realizací cyklostezky na radnici počítají pravděpodobně v roce 2024.

Z dalších komunikací pro cyklisty, jichž se lidé ve Žďáře v nejbližší době dočkají, zmínil starosta také úsek ve Vodárenské ulici. Ta se má rekonstruovat v nadcházejícím roce. „Oprava bude rozdělená do tří částí. První částí je samotná Vodárenská, jejíž součástí bude právě zmíněná cyklostezka, druhá řeší napojení na ulici Neumannova a hráz rybníka pod Vodojemem a třetí část se týká propojení Vodárenské a Wonkovy ulice,“ shrnul jednotlivé etapy starosta Mrkos.

Naopak na mrtvém bodě ustrnula příprava cyklostezky mezi žďárskými místními částmi Mělkovice a Veselíčko, která měla začínat již v Jamské ulici na okraji města. „Celá věc se bohužel zasekla a už několik měsíců stojí na jednom vlastníkovi pozemku. Ten je pro trasu stezky klíčový, byť do něj zasahuje jenom zčásti. Zatím jsme se ale s majitelem nedokázali domluvit. Jinak by už cyklostezka byla realizovatelná,“ konstatoval starosta.

Město podle něj hledá i jiné alternativy, jak by mohla trasa klíčový pozemek obejít. „Tyto varianty by ale byly dost kostrbaté a také by se výrazně prodražily,“ dodal Martin Mrkos.