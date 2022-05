Ucpaný Žďár objíždějí řidiči na vlastní pěst, cesta se jim prodraží

Uzavírky ve městě Oprava silnice I/37, ulice Bezručova a Santiniho: do druhé půlky letošního října. Oprava celkem 1 277 metrů dlouhého úseku průtahu městem bude rozdělena do několika částí od Bezručovy ulice až po čerpací stanici ve směru na Stržanov. Provoz je veden kyvadlově, řízen semafory. Oprava silnice II/353, Jihlavská ulice od křižovatky s Chelčického ulicí směr Nové Veselí. Od 9. května částečná uzavírka, kyvadlový provoz řízený semafory, potrvá do konce září. Nákladní vozy ale musí po objízdné trase přes Ostrov nad Oslavou a Kotlasy. V říjnu dojde k úplné uzavírce silnice. Provoz se na komunikaci vrátí letos do 31. října.