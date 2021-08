Rozkvetlé žďárské bazilice bude do neděle dominovat kříž z mechu

Tvůrčí seminář vedl přední slovenský florista Michal Haut.

„Na začátku jsme si museli ujasnit, co budeme dělat. První den (minulý týden v úterý) jsme až do noci omotávali lahve na květiny, ve středu ráno dovezli květiny, které jsme pak čistili a rozdělovali podle barev,“ přibližuje organizátorka akce Marie Horáková z Květinky ve Veselské ulici.

Během čtvrtka pak floristé dotáhli výzdobu klášterní baziliky k dokonalosti.

„Kostel má dynamiku: začali jsme se světlými barvami u vchodu a pak jsme postupovali k tmavým tónům, kde jsme použili bordó a další barvy, které krásně sedí ke zlaté výzdobě,“ říká o aranžování Marie Horáková.

Cílem však nebylo obří prostor přezdobit, ale zvýraznit jeho stěžejní body. Tedy například hlavní oltář, svatostánek, křtitelnici, boční oltáře nebo sochu Krista či sv. Jana Nepomuckého.

Jiřin padlo 500, plamenek 800

Množství použitých květin se obtížně představuje. „Například jen jiřin padlo na výzdobu 500, floxů (plamenek) dokonce 800,“ zmínila organizátorka.

Úplně jiný než aranže na oltářích je dominantní kříž uprostřed chrámu. Je celý pokrytý mechem.



„Korpus kříže je železný, na něm je v pletivu nainstalovaný florex (aranžovací hmota), mech je připevněný metodou skobičkování a nakonec doplněný květinami,“ popisuje Horáková s tím, že jde o dílo jediného floristy.



Vedle lektora a hlavní organizátorky si s aranžemi vyhráli Viola Zeihamlová, Jana Kulíšková, Petra Garguláková, Eva Vaňková, Silvia Pavúrová, Vojtěch Čech, Martina Novotná, Veronika Fialová, Anastázie Horáková, Pavla Plevová, Eva Slocíková a Tereza Míčová.

I když jsou všichni účastníci profesionálové z oboru, při tvůrčím semináři se posouvají ještě dál.

„Michal Haut nás při tom hodně učí. Prošel mistrovskou floristickou školou v rakouském Zwettlu, je to pro mě květinářský guru. Je to láskyplný lektor, který nás ale dokáže sprdnout, předělat to nebo rozházet, ale s citem a tak, že to tvůrce neskutečně posune dopředu. Nakopne nás to profesně, když se můžeme potkat a podívat se, jak se to dělá jinde,“ vyzdvihuje Horáková.

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek navečer práce floristů neskončila. „Budeme chodit květiny zalévat a kontrolovat, v jakém jsou stavu,“ poznamenala Horáková.

Zájemci mohou Baziliku v květech naděje vidět až do 5. září. Otevřeno je denně od 10 do 16 hodin.