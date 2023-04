Konec pětiletého sporu. Brod si plácl s farmářem, skiareál na Vysoké zůstane

„Po měsících vyjednávání jsme došli až do finále, končí pětileté spory o kopec Vysoká. Podepsali jsme třístrannou dohodu, rovněž došlo ke stažení všech žalob, které se Vysoké týkaly,“ informovala havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

„Spory, které mohly v dohledné době vyústit až v odstranění vleku, jsou zažehnány. Otevírá se nám prostor pro normální fungování lyžařského areálu i pro jeho možnou budoucí modernizaci,“ přidal se i předseda TJ Lyžař Tomáš Kučera.

„Dohoda se nerodila lehce, loni v srpnu jsme se rozešli ve zlém. Ale pak se do toho vložila paní místostarostka a všechny strany se jí podařilo usměrnit. I já jsem udělal řadu ústupků, které bych jinak nedělal. Nebýt paní místostarostky, k dohodě by nikdy nedošlo,“ komentoval složité vyjednávání Miroslav Hrtús.

Třístranná smlouva na dobu neurčitou

Letité spory se týkaly možnosti využívat pozemky pod horním zakončením vleku i pod lyžařskou chatou. Město je bude mít v pronájmu, farmáři bude platit nájemné.

Třístranná smlouva se vztahuje k pozemku pod vlekem. Za zhruba 390 metrů čtverečních město, jehož Technickým službám vlek patří, zaplatí přibližně 70 tisíc korun ročně s tím, že v zimní sezoně bude podíl vyšší než v sezoně letní. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s roční výpovědní lhůtou.

„Je to proto, kdyby Lyžař přestal z jakéhokoliv důvodu areál provozovat, abychom nájem neplatili zbytečně. Nemůže se také stát, že by majitel pozemku utnul lyžování ze dne na den. Zároveň věříme, že provoz areálu tím bude zajištěn dlouhodobě,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Druhou smlouvu uzavřel s Miroslavem Hrtúsem už pouze TJ Lyžař. Pronajal si tím pozemky pod chatou. „Tato dohoda je uzavřena na dobu deseti let. Během nich bychom měli mít do chaty zajištěn přístup,“ svěřil se Kučera.

Nemělo by se tak už stát, že farmář chatu obestaví balíky se slámou a siláží. Ty, které jsou u ní nyní, by měly brzy zmizet. „Jakmile to bude možné, odvezu je,“ slíbil Miroslav Hrtús.

Hrozila demontáž vleku

Spory se vyhrotily před pěti lety, když farmář od původního vlastníka odkoupil pole mezi obcí Vysoká a vrcholem stejnojmenného kopce za ne zcela jasných okolností. Brodská radnice i vedení Lyžaře mělo za to, že je původní vlastník při prodeji obešel a nenabídl jim předkupní právo. Nárok měly dle svého tvrzení mít minimálně na pruh pod vlekem.

V tu chvíli začala právní bitva, během níž bylo z jedné i druhé strany vystřeleno několik žalob. Zprvu daly soudy za pravdu městu, později ale začal mít navrch farmář. Poslední verdikt Nejvyššího soudu z loňského léta znemožnil provoz vleku. Ten pak stál celou zimu.

29. listopadu 2022

„Byla dokonce podána žaloba na odstranění vleku a reálně hrozilo, že už třeba teď na jaře bychom ho museli demontovat. To by byl úplný konec celého areálu na Vysoké,“ prozradil Tomáš Kučera.

Město i Lyžař tak dohodu s farmářem uvítali. Podle nich se nyní otevírá možnost částečné modernizace zařízení. „Chceme se teď zaměřit na opravu kotev a zajištění kvalitního umělého zasněžování. A také na personální zajištění provozu,“ podotkl Kučera s tím, že Lyžař nyní začne ve větší míře hledat dobrovolníky a brigádníky, kteří by na Vysoké pomohli.

Zimní provoz bude záviset na cenách a počasí

Spokojen je i Miroslav Hrtús. „Už jsem to chtěl dotáhnout do konce,“ přiznal i on jistou únavu ze soudních tahanic. Podotkl, že až do nynějška neměl z užívání cizích zařízení na svém pozemku ani korunu.

Zimní provoz bude podle Kučery odvislý zejména od aktuálních cen elektřiny a počasí. Lyžař se na brodskou radnici hodlá obrátit s žádostí o pomoc s úhradou energií. Nevyřešené zatím zůstává i parkování na louce, které je možné pouze v mrazech nebo na sněhu. Problémy rovněž dělá vysoká úhrada za silný jistič i v době, kdy se vlek ani zasněžování nevyužívají.

Tělovýchovná jednota bude rovněž přemýšlet, jak kopec a celý areál ještě více oživit během letní sezony. V ní na vrcholu kopce funguje kemp, ve spolupráci s pořadateli se Vysoká využívá pro příměstské tábory, u chaty se konají i oblíbené víkendové akce pro rodiny s dětmi, poslední dubnový den se tu například budou pálit čarodějnice.

A co bránilo tolik let vzájemné dohodě? Podle všech stran to byla jednoznačně neochota. Udělat ústupky nechtěla ani jedna strana. K posunu došlo teprve po výměně vedení TJ Lyžař a nástupu nové brodské místostarostky.

Spory Havlíčkova Brodu s Miroslavem Hrtúsem však mají kořeny mnoho let nazpět. Při odkupu pozemků pro budovaný jihovýchodní obchvat města farmář jako jediný odmítl svůj pozemek prodat, soud mu ho následně vyvlastnil. Hrtús se trase obchvatu i vyvlastnění bránil sérií žalob, kterými napadal i zdánlivé maličkosti. Na popud jedné z nich bylo loni dokonce na půl roku odebráno stavbě obchvatu pravomocné stavební povolení.