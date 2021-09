Stát by měl občany stmelovat, ne rozdělovat, tvrdí jednička Přísahy

Oficiálně zaregistrované bylo hnutí Přísaha teprve 8. dubna letošního roku, přičemž jeho hlavní tváří je od samého začátku bývalý elitní policista Robert Šlachta.

Na konci července pak hnutí oznámilo jména těch, kteří půjdou do říjnových voleb coby krajští lídři. Na Vysočině bude tváří Přísahy Karolína Kubisková.

„S hnutím spolupracuji od samotného začátku. Získalo si mě především hodnotami, které uznávám a plně se s nimi ztotožňuji. Konkrétně je to spravedlnost pro všechny ve všech oblastech života a boj proti korupci, klientelismu a papalášství v této zemi,“ prozrazuje šestatřicetiletá rodačka z Plzně, která ovšem už několik let žije s rodinou v Kamenici nad Lipou.

Jste maminkou tří dětí, myslíte si, že dokážete svoji starostlivost o rodinu skloubit se zaměstnáním, a navíc i s povinnostmi regionálního lídra hnutí?

Jsem si jistá, že ano. V případě, že se mi povede ve volbách uspět, jsem připravena opustit oblast podnikání a věnovat se plně politice. Co se mých dětí týká, nebyla bych první ani poslední maminkou sedící v parlamentu.

Karolína Kubisková Šestatřicetiletá podnikatelka je rodačkou z Plzně, kde také absolvovala Fakultu ekonomickou na Západočeské univerzitě.

Je matkou tří dětí, s nimiž v minulosti strávila téměř rok v policejní ochraně v programu na ochranu svědků, aby její manžel mohl vypovídat u soudu.

Nyní s manželem podniká, provozuje rodinnou čerpací stanici v Kamenici nad Lipou.

Pocházíte z Plzně, ale lídryní jste na Vysočině. Jaký k ní máte vztah?

Vysočinu jsem začala poznávat před dvanácti lety, kdy jsem se seznámila se svým manželem. Pochází odtud. Okamžitě mi přirostla k srdci její nádherná příroda.

Získala si vás natolik, že jste se sem přistěhovala?

Krátce po našem vystoupení z programu na ochranu svědků v roce 2015 zahynula maminka mého manžela při autonehodě a manžel zdědil rodinnou čerpací stanici v Kamenici nad Lipou. Takže jsme se sem přestěhovali a pokračujeme v rodinné tradici.

Věříte, že i coby rodačka odjinud dokážete vnímat problémy a potřeby lidí na Vysočině?

Žiju na Pelhřimovsku šest let, podnikám zde, vychovávám tady své tři děti, prožívám zde všední starosti i radosti každodenního života, tudíž vnímám zdejší problémy a potřeby jako každý jiný občan.

Dobře, co tedy podle vás aktuálně Vysočinu nejvíce trápí?

Problémů je mnoho. Od kůrovcové kalamity, nedostatku pracovních příležitostí zejména pro vysokoškoláky, nedostatku zubařů a praktických lékařů, kteří jsou často již v důchodovém věku, až po nedostatečnou dopravní obslužnost mimo hlavní tahy. Velkým problémem je také neutěšený stav našich silnic a chybějící obchvaty měst, jako je Třebíč nebo Žďár nad Sázavou. V neposlední řadě se chceme zabývat i problematikou dostavby jaderné elektrárny Dukovany. A prioritou je pro nás podpora výstavby kamenného hospicu, který na Vysočině jako v jediném kraji stále chybí.

Jste absolventkou ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, tudíž předpokládám, že máte blízko k číslům. V kterých oblastech se dá na Vysočině podle vás ušetřit? A kde naopak není šetření na místě

Prosazujeme především úspory v oblasti osekání přebujelé byrokracie a administrativy. A důraz klademe na transparentní zadávání a důslednou kontrolu veřejných zakázek, aby nedocházelo k plýtvání peněz ze státního rozpočtu. Příkladem na Vysočině může být pochybná smlouva týkající se zajištění dopravní obslužnosti společností ICOM transport. Touto smlouvou, již podepsal pan exhejtman Běhounek, získala společnost ICOM transport nerovné, mnohem výhodnější podmínky před ostatními přepravci. Což daňové poplatníky stálo řádově jednotky až desítky milionů korun navíc. Šetřit naopak nechceme na investicích do zdravotnictví, školství a rozvoje infrastruktury.

A jaký je váš postoj ke covidovým opatřením v České republice a s nimi souvisejícím dopadům na ekonomiku?

To, co vláda předváděla během nouzového stavu, považuji za skandální. Řada nepřehledných opatření, která se ze dne na den měnila a v praxi mnohdy ani nefungovala. A která politici na rozdíl od běžných občanů papalášsky porušovali. Nefunkčnost krizového řízení a nedostatečná podpora občanů, která způsobila krach a finanční potíže řadě zejména malých podnikatelů nebo matek samoživitelek. O pochybných státních zakázkách, kdy se nakupovaly předražené nekvalitní zdravotní pomůcky od firem, které mají sídla v daňových rájích, pobočky v automyčce na Ukrajině a jsou napojené na trestně stíhané lobbisty, se raději ani nebavím.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Karolínou Kubiskovou, krajskou lídryní hnutí Přísaha, začíná představení hlavních stran, které v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla v Poslanecké sněmovně.

Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, jež v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění.

Příští díl se zaměří na vysočinského lídra Trikolóry Jana Tesaře.

Vadí vám dělení lidí na očkované a neočkované?

Očkování by mělo být otázkou svobodné vůle. Rozhodně by nikdo neměl být k očkování nucen nebo nějak perzekvován za to, že není očkovaný. Vláda by měla lépe komunikovat se svými občany a případnou potřebu očkování racionálně vysvětlovat. Stát by měl občany stmelovat, nikoliv rozdělovat.

Vy sama jste očkovaná?

Nejsem.

Pojďme na chvíli k tématu, které už zaznělo. Zmínila jste program na ochranu svědků, v němž jste strávila s dětmi jeden rok, aby váš manžel mohl vypovídat u soudu proti mocným lobbistům. (Manžel Karolíny Kubiskové Jaroslav Kubiska byl spolupracujícím obviněným v jízdenkové kauze spojené s lobbistou Ivo Rittigem. Pražský vrchní soud minulý týden pravomocně rozhodl o osvobození všech obžalovaných – pozn. red.) Většina lidí zná přitom tento pojem pouze z amerických filmů. Jaký to je život?

Je to život plný strachu a obnáší spoustu omezení. Bylo to nejtěžší období mého života. Žijete v naprosté odloučenosti od všeho, co jste znali. Na cizím místě, bez možnosti kontaktu s rodinou, přáteli, známými. Nemůžete s nikým komunikovat, žádné telefony, e-maily, ...

Měla jste během toho roku někdy skutečně velký strach?

Neustále. Každý den žijete v obavách, že vás někdo pozná a vy se budete muset okamžitě stěhovat zase na jiné utajené místo. Strach z toho, že se vašich dětí někdo zeptá, jak se jmenují, strach navazovat jakýkoliv kontakt s okolím. Ale i z toho, že vás rozbolí zub a vy si ani nebudete moci sami dojet na pohotovost, jelikož by byla rázem prozrazena vaše identita, potažmo ohrožen život vaší rodiny.

Máte nějaké životní krédo, kterého se držíte za všech okolností?

Edmund Burke (britský politik a filozof žijící v 18. století – pozn. red.) řekl: „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla. Aby dobří lidé nic nedělali.“ Tímto citátem se řídím. A proto se snažím v rámci svých možností tomu zlu čelit a konat.

Jaké jsou vlastně vaše dosavadní zkušenosti s politikou?

Mám spíše zkušenosti s odvrácenou tváří politiky, týkající se právě korupce v nejvyšších patrech a napojení na vlivné mocenské skupiny. To chci změnit.