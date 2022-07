Vystrčila ve volbách vyzve za komunisty exnáměstek ANO, SPD vyšle gynekologa

Do senátních voleb na Jihlavsku půjde letos méně kandidátů než v roce 2016. Novým jménem mezi těmi již zveřejněnými je lékař Václav Lhotský z Třebíče, jehož by chtěla mít ve Valdštejnském paláci SPD. „Je to gynekolog,“ uvedla Lucie Nováková z kanceláře SPD.