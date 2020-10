Jako stodílné puzzle, popisuje skládání koalice budoucí hejtman Vysočiny

Novou krajskou vládu skládá ODS (kandidující se Starosty pro občany), Piráti, KDU-ČSL, ČSSD a Starostové pro Vysočinu. Koalice bude mít v zastupitelstvu většinu 32 z 45 hlasů.



Lídr ODS a STO Vítězslav Schrek vyjednávání přirovnal ke skládaní puzzle. „Rozsypalo se sto dílků ze kterých se měl poskládat obrázek a čím více lidí skládalo, tím to bylo složitější. Jednání bylo náročné a vstupovalo tam hodně věcí, nejen personálních a stranických, ale i lidských. Ale obraz je poskládaný,“ reagoval Schrek.



Podle dohody se novým hejtmanem stane právě tento padesátiletý ředitel domova seniorů ve Velkém Meziříčí.



Piráti, kteří v hlasování získali o 18 hlasů víc než ODS, nakonec ustoupili. Jejich kandidátka na hejtmanku Hana Hajnová, pětatřicetiletá projektová manažerka z Telče, bude první náměstkyní. „Jsme rádi, že se podařilo nalézt dohodu. Nebylo to snadné, každý musel udělat nějakou formu ústupku,“ řekla Hajnová.

„Jedním z důvodů, proč jsme do toho šli i za situace, že nebudeme mít post hejtmana, je ten, že budeme mít právo výběru gesce,“ doplnila s tím, že za svoji parketu považuje regionální rozvoj. Požadavkem Pirátů i koaličních partnerů je, aby si radní rozdělili gesce podle své odbornosti a zkušeností. „Bude to velmi důležité v době, která nás čeká,“ dodala budoucí první náměstkyně.

Uvolněný zastupitel nebude jen politickou trafikou

Konkrétní rozdělení a obsazení jednotlivých resortů v radě je věcí dalších jednání. Podle dohody každá ze stran získá dva uvolněné posty: vždy náměstka (v případě ODS hejtmana) a radního. Protože je rada devítičlenná, ČSSD bude mít místo radního post uvolněného zastupitele. „Půjde o zatím blíže nespecifikovaný výbor,“ reagoval Vladimír Novotný (ČSSD).



Možné složení budoucího vedení kraje Hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO) 1. náměstkyně Hana Hajnová (Piráti) 2. náměstek Vladimír Novotný (ČSSD) Náměstci: Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu), KDU-ČSL (?) Radní: Bude jím Karel Janoušek (ODS a STO). Piráti mohou nasadit například dvojku Jana Břížďalu na školství. A Starostové pro Vysočinu? Třeba Pavel Pacal je nyní starostou Třebíče i náměstkem hejtmana. Naopak další uvolněnou funkci před volbami odmítala primátorka Karolína Koubová. I další zvolení zastupitelé jsou však starosty. Uvolněný zastupitel: ČSSD může nominovat například nynější radní Martina Hyského, nebo Janu Fialovou.

Právě toto rozhodnutí kritizuje hnutí ANO, které sice v krajských volbách získalo nejvíce hlasů, ale nyní míří do opozice.

„Mrzí nás, že prvním krokem této vznikající koalice je navýšení politicky placených funkcí. V době ekonomické recese a jejich předvolební rétorikou a sliby to bereme jako podraz na všechny poctivé lidi z Vysočiny,“ kritizoval člen předsednictva hnutí ANO Martin Kukla.

„Je pochopitelné, že se to panu Kuklovi nelíbí. Můžu říct, že Piráti zabojovali o to, aby šlo pouze o jedno místo navíc,“ obhajovala tento krok Hajnová.

„Je to za podmínky, že to nebude prázdná politická trafika. Uvolněné místo bude mít jasné parametry, jak do obsahové a pracovní náplně a cílů. Kontrolní mechanismus nebude jen na oko. Bavíme se o výkonné funkci, která pomůže právě v současné situaci: nejde jen o ekonomickou krizi, ale koronavirovou situaci nebo kůrovcovou kalamitu.“



ČSSD chce za druhého náměstka Novotného

ČSSD na druhého náměstka pravděpodobně nominuje právě Novotného. Tento 54letý politik ze Žďáru nad Sázavou je v krajské radě e už od roku 2008, aktuálně vede zdravotnictví, v předchozích obdobích byl zodpovědný za finance.

Hejtman Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD), který je v čele třetí období a nyní získal největší počet preferenčních hlasů, bude pouze řadovým zastupitelem. „Vůle, aby se stal znovu hejtmanem, při politických jednáních nebyla. Oceňuji to, že na nejvyšším postu netrval, uvolnil tím mnohá jednání,“ sdělil Novotný.

Vlček je připraven se vzdát pozice starosty v Pacově

Starostové pro Vysočinu zřejmě vyšlou do rady svoji jedničku Lukáše Vlčka. Sám to nevyloučil, je připraven se po 14 letech vzdát starostování v Pacově. „Dlouhodobě říkáme, že není možné kombinovat uvolněnou pozici na radnici i na kraji,“ opakuje Vlček.

O konkrétních jménech kandidátů na uvolněné pozice se budou ještě bavit. „Chceme dbát na kvalitu lidí, kteří v radě zasednou. Musí to být top profesionálové v daných oblastech,“ poznamenal Vlček.



Jihlavská primátorka Koubová do rady nechce

V nově sestavované radě kraje nelze počítat s jihlavskou primátorkou Karolínou Koubovou, která na kandidátce Starostů pro Vysočinu získala zastupitelský mandát jako šestá v pořadí.

Již před volbami jihlavská primátorka konstatovala, že se v žádném případě nechystá do krajské rady ani mít jinou uvolněnou funkci na kraji. „Mojí ambicí je být v krajském zastupitelstvu, protože je důležité, aby v něm někdo za zájmy Jihlavy bojoval a propojoval témata krajská a městská. Být primátorkou je práce na plný úvazek,“ řekla.

Zároveň není zřejmé, zda náhodou o svůj mandát nakonec nepřijde. Koalice Pro TOP Vysočinu totiž bude rozporovat výsledky krajských voleb u soudu. Toto uskupení obdrželo od voličů 4,99 procenta hlasů. K účasti v zastupitelstvu a zisku dvou mandátů mu chyběl jediný hlas. Jejich dva potencionální mandáty pak po jednom připadly Starostům pro Vysočinu a KSČM.



Primátorka Karolína Koubová by pak zřejmě ze zastupitelstva vypadla. „Vše necháváme na rozhodnutí soudu. Ctíme ale pořadí získaných hlasů. Poslední je paní primátorka. Pokud by vypadla, vůbec by mě to netěšilo, protože je to velmi schopná a pracovitá žena,“ dodal Vlček.

Lidovec Kaňskovský: Nejsme strana jednoho muže

Zatím nejvíc mlží o dvou postech v radě KDU-ČSL. Obsazení je podle lídra Víta Kaňkovského plně na rozhodnutí krajského výboru strany. Sám je na 95 procent rozhodnutý, že v radě nezasedne. „Je to z více důvodů. Nejsme strana jednoho muže. Máme kvalitní tým a je i dobře aby KDU-ČSL nominovala jiné lidi. Nechávám si tam malé procento, kdyby to z hlediska kompetencí bylo potřeba. Ale víceméně jsem rozhodnutý, že v radě neusednu.“

Věnovat se bude i nadále poslanecké práci. „Ale avizoval jsem, že by se velmi rád podílel na odbornosti, kterou velmi dobře znám, a to je zdravotnictví. Na krajské koncepci zdravotnictví bych se jako krajský zastupitel chtěl velmi aktivně podílet.“

Lidovci nyní čekají hlavně na to, jak dopadne na Žďársku ve druhém kole senátních voleb Josef Klement, který byl zvolen do zastupitelstva. „Kompetentní jsou všichni naši zvolení zastupitelé, ale mají jiná portfolia odborností,“ poznamenal Kaňkovský.