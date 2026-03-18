Věž na Pyšolci už je bezpečná a shodí lešení. Práce na záchraně hradu však nekončí

  14:02
Zřícenina hradu Pyšolec patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle na Žďársku. Středověká památka, vévodící skalisku nad vyrovnávací nádrží Vír II, by se navíc mohla ještě letos ukázat návštěvníkům konečně bez lešení. To věnčí Pyšolec už zhruba dva roky – kvůli pracím na zajištění statiky věže.

Kolem dominanty gotického sídla – takzvané bergfritové věže – se točila již první etapa obnovy hradu. „Při ní jsme se postarali o statiku stavby, takže dnes už nehrozí, že se věž rozlomí,“ popsal Miroslav Korbička ze Spolku na ochranu památek Bystřicka, který se na výzkumu podílí.

Nyní je podle něj na řadě druhá fáze úprav. Během ní je potřeba zajistit, aby z věže neodpadávaly kameny a nechátral její plášť ani koruna. „Kromě toho plánujeme ještě nějaké další tlakové injektáže. Kvůli celkové statice už nutné nejsou, jedná se spíše o doplnění v místech, kde je zdivo stále narušené,“ vysvětlil Korbička.

V první etapě prací pomáhali s nošením stavebního materiálu na hrad, například písku, turisté a další kolemjdoucí. (14. března 2026)
Věž zříceniny gotického hradu zatím stále věnčí lešení. To by ale mělo letos zmizet. (14. března 2026)
Po těchto zásazích by mohla nepřehlédnutelná okrasa Pyšolce konečně „shodit“ hradbu z lešenářských trubek, krycí plachty, oplocení a cedule zakazující vstup.

„Naší snahou je, aby byla věž do letních prázdnin už bez lešení. Teď to rozhodně není ideální, přece jen to tam je postavené nějaké dva roky,“ podotkl nadšenec, který už léta – společně s dalšími kolegy a ve spolupráci s památkáři a obcí Vír – hrad doslova vykopává ze země.

V rychlý postup doufá také obec coby investor obnovy Pyšolce. „Intenzivně se připravujeme. Vše již konzultujeme i s kamenickou firmou, která realizovala první etapu prací,“ upřesnil vírský starosta Ladislav Stalmach.

Náklady na další fázi úprav se dle jeho slov pohybují kolem 800 tisíc korun. Obec nyní čeká, jak dopadne žádost o dotace z krajského Fondu Vysočiny i od ministerstva kultury. Část peněz investují také sami Vírští, kteří vlastní hrad od roku 2021. „Pevně věříme, že to bude letošní akce. A úspěšná,“ dodal Stalmach.

Práce na znovuzrození hradního sídla však u bergfritové věže zdaleka neskončí. „Rádi bychom také konečně dotáhli do konce i nějaký informační systém, což plánujeme už delší dobu. Pořád se ale k tomuto již rozpracovanému úkolu kvůli dalším, důležitějším věcem nemůžeme dostat,“ přiblížil Korbička.

Spolek se chce postarat rovněž o unikátní pozůstatky středověkého teplovzdušného vytápění, které se minulý rok povedlo na zřícenině objevit.

Sedm století starý systém, jenž vháněl teplý vzduch do paláců, není totiž úplně běžnou záležitostí. Využíván byl pouze v hradech, které takovému luxusu odpovídaly svým významem. „Musíme zajistit, aby tento nález časem nedegradoval,“ zmínil Korbička.

Samotné lešení na hradě zůstane uložené i poté, co přestane obkličovat věž. „Budeme pak stejně řešit statiku dvou pilířů zdiva, které se na hradě nacházejí. Čeká nás u nich vlastně to samé, co jsme dělali v případě věže. Musíme zajistit, aby se nezřítily a neodpadávaly z nich kameny,“ nastínil Korbička s tím, že časem chátrají jak stěny pilířů, tak jejich vrcholky, jež se zanášejí a zarůstají náletovými dřevinami.

Zástupce spolku také doplnil, že jak postup dalších prací, tak i archeologického průzkumu dosud neprobádaných ploch by měl shrnout připravovaný plán péče. Na něm nyní nadšenci pracují společně s památkáři a archeology. „Práce je tady ještě na několik let dopředu, nudit se rozhodně nebudeme,“ řekl s úsměvem Korbička, jehož ale těší zájem, který turisté a výletníci o obnovovanou památku mají.

Obzvláště v letní sezoně a za hezkého počasí na Pyšolec míří velké množství lidí. Mnozí si dle jeho slov jezdí na hrad i zavzpomínat na dobu, kdy tam trávili noci u táboráku. Pyšolec je totiž jedním z míst, kde rádi přespávali trampové.

Studna vyhloubená ve skále

Hrad má bohatou historii, jež sahá až do konce 13. století. Vystřídal řadu majitelů z různých rodů, především ale Pernštejnů. Zpustl ve druhé polovině patnáctého století, v roce 1464 byl zbořen.

Dominantu hradního sídla tvoří již zmiňované torzo bergfritové věže, pozornost návštěvníků ale také rozhodně upoutá třeba obnovená studna. Tuto zhruba šest metrů hlubokou cisternu na vodu, vyhloubenou ve skále, odkrývali dobrovolníci tři roky. Dnes je zakrytá novými kovovými mřížemi, opravené jsou také zdi v jejím okolí. V areálu sídla, obehnaného příkopy, se zachovaly rovněž zbytky paláce a severní pilíř.

A i tento tajuplný hrad je opředen pověstmi. Má tam být například zakopán zlatý kalich a meč.

K Pyšolci se zájemci dostanou z vesnice Vír, a to po červené turistické značce. Čeká je tak cesta dlouhá necelé dva kilometry. Obec do budoucna zvažuje rovněž vybudování naučné stezky.

