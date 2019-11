Soudní znalci se nedokážou shodnout, kdo zavinil pád mostu ve Vilémově

Při středečním jednání se dostalo pouze na dva soudní znalce, ačkoliv jich bylo pozváno hned pět. Promluvit stihli pouze odborník na dopravní stavby Petr Drbohlav a Ladislav Klusáček z Vysokého učení technického v Brně. Oba podrobně představili své závěry.

Ve většině věcí týkajících se toho, proč most ve Vilémově spadl, se dokázali shodnout. Rozpory ovšem viděli v příčinách jeho sesunutí. A rozdílně si vykládali i projektovou dokumentaci, podle níž rekonstrukce mostu v roce 2014 probíhala.

Pracovníci nedbali na varování během odtěžování zeminy

Ladislav Klusáček byl podle svých slov přímo na místě činu, povolán byl ihned po zřícení mostu. V tu dobu byli pod sutinami čtyři lidé. Byl to on, kdo dával pokyny hasičům, zda mohou začít most rozebírat, a v reálu zkoumal mechanismy, jak k pádu mohlo dojít.

„Klenba vážící 200 až 300 tun se nad opěrou rozpojila a sesunula na pracující dělníky. Došlo k tomu kvůli odtěžení zeminy za pilířem, čímž se celá klenba posunula. Došlo v ní k masívním trhlinám,“ popsal.

Svou výpověď dokládal na fotografiích promítaných z projektoru přímo v soudní síni. I z toho důvodu se společně s pěti znalci, devíti obžalovanými a devíti právníky vešli do místnosti už jen tři zástupci veřejnosti či novináři.

Klusáček ve své zprávě kritizoval postup stavebních firem. Poukazoval na údajné rozpory s projektovou dokumentací. Podle jeho výkladu nebylo možné odtěžovat zeminu od jednoho z podpěrných sloupů, při tom zároveň pracovat pod mostem na podepření klenby a pojíždět po mostě bagry a nákladními tatrami.

Pád mostu jednoznačně kladl za vinu stavebním firmám. Vypověděl, že podle jeho názoru na rizika projektová dokumentace upozorňovala a i když byl most rozdělen na dva stavební objekty mezi dvě firmy, zmiňovala souvislosti mezi jednotlivými objekty.

Zároveň se pozastavil nad tím, že stavební firmy si samy nenechaly vypracovat další podrobnější stupeň dokumentace a postupovaly jen podle základního projektu. Podle něho pracovníci nedbali na varování během odtěžování zeminy a nevšimli si objevujících se prasklin.

„Destrukce trvala řádově desítky sekund až jednotky minut,“ odhadl Klusáček.

Projektant počítal s odstraněním klasické klenby

Naopak Petr Drbohlav si vykládal projektovou dokumentaci zcela jinak. Za zásadní považoval, že se projektová dokumentace nevěnovala čistě bourání mostu a že umožňovala odtěžit zeminu od jedné z opěr, aniž by k tomu projektant provedl a přiložil statický výpočet.

Poukázal ale i na neobvyklou konstrukci více než sto let starého vilémovského mostu.

„Technické řešení jeho klenby se lišilo od 99,9 procent obdobných mostů. Projektant počítal s odstraněním klasické klenby, zatímco tady byla hodně neobvyklá s nezvykle tenkou opěrou. V tomto měl projektant obrovskou smůlu,“ konstatoval.

Zmínil i nešťastné rozdělení mostu na dva objekty, přičemž každou měla na starost jiná firma. Projekt při tom most rozdělil vodorovně na svrchní vrstvy, římsy a zábradlí, jejichž odstranění zajišťovala firma Strabag a patřilo to k rekonstrukci navazující vozovky, a na samotnou konstrukci mostu pouze v úseku od jednoho pilíře ke druhému, což měla na starost firma Bögl & Krýsl.

Oba znalci se rovněž neshodli na tom, zda obžalovaní stavbyvedoucí postupovali podle projektové dokumentace, či nikoliv. Podle Klusáčka se od ní v mnohých případech odchýlili a nereagovali na momentální stav mostu.

Naopak podle Drbohlava postupovali v jejím souladu. „Projektová dokumentace je zásadní, stavebník ji musí dodržovat. Ale zároveň má obsahovat vše, aby stavebník nemohl improvizovat,“ prohlásil Drbohlav.

Znalci se nemohou ve čtvrtek dostavit, jednání je přerušeno

Soudní líčení mělo pokračovat ještě ve čtvrtek. Toto jednání ale Hana Doubková zrušila. Znalci, kteří nebyli vyslechnuti ve středu, se totiž nebudou moci dostavit. Zároveň dala všem stranám sporu deset dní na podání případných návrhů na doplnění dokazování či vyhotovení dalších posudků. Projednávání je tak přerušeno na neurčito.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově rekonstruoval Kraj Vysočina za více než 200 milionů korun spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zřítil se 4. září 2014, čtyři dělníci pod ním zemřeli, dva byli zranění. Nový most byl zprovozněn na konci července 2015.

Ze zřícení mostu se před soudem zpovídalo celkem deset obžalovaných, vesměs stavbyvedoucí či manažeři stavebních firem Strabag a Bögl & Krýsl, ale i koordinátoři bezpečnosti práce či úřednice odboru dopravy krajského úřadu.

V případu už havlíčkobrodský okresní soud jednou rozhodl. Loni v listopadu poslal na čtyři roky do vězení Josefa Spoura, stavbyvedoucího firmy Bögl & Krýsl, který měl na starosti dělníky a práce pod mostem. Ostatní obžalované zprostil viny.

Krajský soud v Hradci Králové však verdikt zrušil a vrátil případ do Havlíčkova Brodu k novému projednání. Vyňal z něho ovšem koordinátorku bezpečnosti práce Marii Hubkovou, které už dříve uložil Státní úřad bezpečnosti práce za pochybení na stavbě pokutu.