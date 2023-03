Protržený jez ohrožuje historický most, opravu komplikuje rybochod

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Věžnice na Havlíčkobrodsku konečně může nechat opravit protržený jez, který ohrožuje cenný a památkově chráněný most U Lutriána. Po letech hledání východiska z patové situace se tak konečně rýsuje řešení. Má to ale háček. S opravou jezu musí nechat postavit i takzvaný rybochod. A to práce o miliony prodraží.