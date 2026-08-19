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Opilá cizinka jela s tahačem po D1, nadýchala téměř 2,5 promile

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  14:13

Za volantem tohoto obřího tahače seděla v dopolední špičce opilá cizinka. Policisté jí naměřili téměř 2,5 promile alkoholu, čímž ohrožovala ostatní řidiče na dálnici D1. | foto: Policie ČR

Téměř 2,5 promile alkoholu v dechu naměřili dálniční policisté šestačtyřicetileté cizince, která v úterý dopoledne řídila tahač po dálnici D1. Hlídka ji zastavila na odpočívce na 111. kilometru ve směru na Brno. Řidička skončila na odběru krve a čelí podezření z trestného činu.

Incident se odehrál v rámci bezpečnostní akce vysočinských policistů. Tahač značky Iveco se zahraniční registrační značkou projížděl po dálnici D1 kolem 11:00 mezi 102. a 111. kilometrem ve směru na Brno.

Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov soupravu navedli na dálniční odpočívku a řidičku vyzvali k předložení dokladů a dechové zkoušce.„První měření ukázalo hodnotu 2,23 promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška po chvíli ukázala dokonce 2,42 promile,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

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Policisté ženu okamžitě zadrželi, zakázali jí další jízdu a odebrali řidičský průkaz. Následně se šestačtyřicetiletá cizinka v nemocnici v Jihlavě podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Kamion nezůstal zablokovaný v odstavném pruhu – ve vozidle totiž cestoval ještě druhý řidič, který si tahač na místě převzal.

Zadržená cizinka strávila následující hodiny na policejní služebně. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ve zkráceném přípravném řízení si žena převzala záznam o sdělení podezření a poté byla propuštěna na svobodu,“ doplnila Čírtková.

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