Incident se odehrál v rámci bezpečnostní akce vysočinských policistů. Tahač značky Iveco se zahraniční registrační značkou projížděl po dálnici D1 kolem 11:00 mezi 102. a 111. kilometrem ve směru na Brno.
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov soupravu navedli na dálniční odpočívku a řidičku vyzvali k předložení dokladů a dechové zkoušce.„První měření ukázalo hodnotu 2,23 promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška po chvíli ukázala dokonce 2,42 promile,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
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Dlouhou cestu si řidič kamionu krátil pitím rumu. Zvládl dvě lahve, sotva mluvil
Policisté ženu okamžitě zadrželi, zakázali jí další jízdu a odebrali řidičský průkaz. Následně se šestačtyřicetiletá cizinka v nemocnici v Jihlavě podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Kamion nezůstal zablokovaný v odstavném pruhu – ve vozidle totiž cestoval ještě druhý řidič, který si tahač na místě převzal.
Zadržená cizinka strávila následující hodiny na policejní služebně. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ve zkráceném přípravném řízení si žena převzala záznam o sdělení podezření a poté byla propuštěna na svobodu,“ doplnila Čírtková.