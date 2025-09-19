Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Důvodem, proč k takto velkorysé rekonstrukci dochází, je plánovaná výstavba vysokorychlostní trati a s tím spojené očekávání Správy železnic, že by na této zastávce mohli v budoucnu přibýt cestující,“ vyjádřil se velkomeziříčský místostarosta Martin Kaman.
Město na vysokorychlostní trati (VRT) nebude mít samostatný terminál jako třeba Jihlava. Plánovaná modernizace a elektrizace lokálky do Křižanova ale umožní místním – společně s využitím VRT – také výrazně rychlejší cestování na Brno, bez dnes nutného přestupu v Křižanově.
A právě ze zmiňované zastávky v Družstevní ulici, která je nejblíže centru Velkého Meziříčí, mají v budoucnu elektrické vlaky primárně vyrážet. Do její rekonstrukce proto nyní Správa železnic investuje zhruba 53 milionů korun.
„Přímo v zastávce budujeme nové, sto metrů dlouhé bezbariérové nástupiště,“ přiblížil jednu ze změn mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda s tím, že také výška nástupiště nad kolejemi umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních vlaků.
„Obnovou projde rovněž samotná budova zastávky s čekárnou pro cestující a s příslušným vybavením. Nové bude i venkovní osvětlení, informační a orientační systém a napojení zastávky na veřejné komunikace,“ vyjmenoval další úpravy Gavenda. Cyklisté zase ocení úschovnu bicyklů, která má ve stanici vzniknout.
Uzavřený přechod přes koleje
Oprava čeká i přechod pro pěší přes koleje v těsné blízkosti zastávky. „To bohužel znamená, že po většinu času z následujících dvou měsíců bude pro chodce uzavřený. Žádali jsme, aby stavba, pokud to harmonogram prací umožní a pokud to bude bezpečné, průchod umožnila. Raději by ale lidé měli počítat s trochu delší cestou oklikou,“ konstatoval počátkem září Kaman.
V současné době místo průchozí není, na celé těleso opravované trati – včetně přechodu – je zákaz vstupu. Na této části železnice ostatně aktuálně zcela chybějí koleje i pražce. „Dochází k jejich výměně, a to na bezmála půlkilometrovém úseku trati v oblasti zastávky,“ upřesnil Gavenda.
Ve Velkém Meziříčí postaví most pro rychlovlaky, soutěží se o nejlepší návrh
Kompletně hotovo má být podle jeho slov do letošního listopadu. Výluku se ale snaží investor co nejvíce využít – rekonstrukční práce se z velké části kryjí ještě s dalšími omezeními provozu. Od prvního zářijového dne až do konce letošního října totiž vlaky nejezdí v celém úseku mezi Velkým Meziříčím a Studencem.
„Tam budujeme přejezdová zabezpečovací zařízení na přejezdech, které byly dosud chráněny jen výstražným křížem,“ popsal mluvčí. Konkrétně se jedná o dvě místa mezi zastávkami Oslavice a Oslavička na Žďársku, dále pak o přejezd na silnici z Kojatína do Pozďatína na Třebíčsku. „A přímo ve stanici Velké Meziříčí nyní výluku využíváme ještě k výměně pražců ve výhybkách,“ dodal Gavenda.
Rychlejší cesta na Brno
K modernizaci dvanácti kilometrů lokální tratě mezi Křižanovem a Velkým Meziříčím má dle plánů Správy železnic dojít zhruba na přelomu 20. a 30. let.
Do Brna za 38 minut. Lokálku mezi Křižanovem a Velkým Meziříčím čeká proměna
Záměr se projektuje společně se samotnou vysokorychlostní tratí, protože na ni dopravně navazuje. V budoucnu tato modernizace umožní, aby vlaky od Brna mohly skrze sjezd z VRT u Velké Bíteše dojet přímo do Velkého Meziříčí. Cesta by tak trvala jenom necelých čtyřicet minut.
Více než 80 kilometrů dlouhý vysočinský úsek „vrtky“ bude výhledově zásadní pro napojení centra Vysočiny na systém VRT mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Zajistit má kromě jiného lepší a rychlejší dostupnost krajského města.