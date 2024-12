Ve velkomeziříčském zámku mají po pěti letech znovu výstavu s vánoční tematikou

Lodičky ze skořápek ořechů, plující se zapálenou svíčkou po hladině, vůně cukroví i křížal rozvěšených na stromečku, ošatka jablek přichystaných k rozkrojení, odlité olovo i lesknoucí se vánoční ozdoby. To je jen malé nahlédnutí do sálu Muzea Velké Meziříčí, které sídlí v tamním zámku. Po pěti letech se do něj vrací výstava s vánoční tematikou, jež tentokrát nese název Štědrý večer nastal.