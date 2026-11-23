„Móda se mění, některé trendy upadnou v zapomnění, jiné se po čase zase vracejí. Co by ale byla bez kabelek, rukaviček, brýlí, slunečníků či stylových šátků? Právě tyto detaily dotvářejí celkový dojem a umožňují lidem vyjádřit jejich osobitý styl,“ popsala výstavu Lucie Pavelková z meziříčského muzea, sídlícího na tamním zámku.
Návštěvníky expozice tam čeká řada módních doplňků, jimiž ženy, ale také muži dolaďovali své outfity již na počátku 20. století, v období jemné secesní elegance. Expozice pak pokračuje přes hravé „šedesátky“ a odvážné pokusy s plasty až po ukázky z let devadesátých.
Například dámská kabelka měla v minulosti primárně praktickou, úložnou funkci. „V průběhu staletí se ale stala i symbolem luxusu a společenského statusu. A ve 20. století se cena kabelky přestala měřit pouze cenou materiálu, ale začala být spojována s konkrétními osobnostmi a návrháři, jako je tomu například v případě ikonické kabelky Chanel,“ vysvětlila Pavelcová s tím, že právě i „chanelka“ je na nové výstavě k vidění.
Určitou úroveň nositelek vyjadřovaly ale třeba také kožešinové součásti šatníku. „Ovšem například v průběhu druhé světové války nebyly celé kožichy pro většinu žen dostupné, a tak se kožešina využívala alespoň k výrobě odepínacích límců a šál. Právě takový odepínací límec představoval pro ženu splněný sen a symbolizoval její společenské postavení,“ vylíčila Pavelcová.
Na své si podle ní na výstavě přijdou rovněž milovníci šperků, zřejmě nejběžnějších módních doplňků. Avšak nejedná se jenom o výrobky z drahých kovů.
„Již dvacátá léta se stala zlatou érou bižuterie. Ukázalo se, že umělá hmota nemusí napodobovat drahé kovy, ale může se stát i plnohodnotným módním doplňkem,“ zmínila Pavelcová s tím, že do „plastové éry“ pak lze zařadit rovněž pozdější 60. a 70. léta, kdy tento materiál umožnil třeba výrobu masivních obrouček slunečních brýlí a kdy se také nosily velké barevné plastové korále.
K vidění jsou i dobové fotografie
Vystavené exempláře, které mají Velkomeziříčští zapůjčené z Letohrádku Mitrovských v Brně, doplňuje i prezentace historických snímků, již připravili přímo pracovníci muzea. Ti zapátrali především ve vlastních rodinných archivech a objevili dobové fotografie, které zachycují vývoj tehdejší módy.
„Lidé si tak mohou prohlédnout elegantní dámy a pány ze 30. a 40. let, svatební šaty několika dekád či doma pletené dětské svetříky z doby nepříliš vzdálené,“ přiblížila Pavelcová s tím, že v prezentaci nechybějí ani komentáře k hlavním módním trendům v daném období.
Výstava potrvá až do 10. ledna. Ve všední dny je otevřeno od úterý do pátku, a to mezi devátou hodinou ranní a polednem a poté od jedné do čtyř odpoledne. V neděli lze přijít mezi jednou a pátou hodinou odpolední.
Dospělí zaplatí za vstup 80 korun, děti od šesti let poloviční částku. S otevřením výstavy se počítá i o vánočních svátcích, podrobná provozní doba ale bude ještě zveřejněna na web