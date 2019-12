„Moře Vysočiny“ vydalo třicet tun ryb, část úlovku poputuje do Polska

Krajinu pokrývala námraza a teplota se pohybovala kolem nuly.

„Takový výlov má samozřejmě svá úskalí. Termín se musí zvolit podle výhledu počasí tak, aby se vůbec dalo pracovat. Ve chvíli, kdy teplota klesne pod nulu, všechno namrzá – a to nejen země, ale třeba i bočnice nákladních aut, což je pro rybáře nebezpečné. Dnes ráno pršelo, začali jsme tedy o něco později, když déšť ustal a trochu se oteplilo,“ přiblížil v sobotu Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár.

Rybáři si loviště museli připravit už předem. Den před akcí se celý den rozbíjel led na rybníce Nový. Právě do něj se ryby z Velkého Dářka, které je rozlehlé a relativně mělké, tradičně pouštějí, a odtud se také fyzicky loví.

„Led má odhadem tak čtyři pět centimetrů, normálně jsme po něm chodili a unesl nás,“ popsal rybář Josef Holemář.

Kapři z Kinského rybníků se budou tento rok prodávat ve stáncích za 80 korun za kilogram, což je o pět korun méně než loni. „Jejich velikost je poměrně slušná, tak kolem tří kil,“ zhodnotil Petr Kulhánek.

Mladí nejsou zvyklí jíst kapra, říká rybář

Část sobotního úlovku poputuje na polský trh a na vánoční stoly v tuzemsku, někteří šupináči se však brzy do rybníka zase vrátí a budou tam čekat na jarní výlovy – poslouží například jako násada do rybníků pro sportovní rybolov. Na sádkách by pro ně přečkání zimy nebylo optimální.

„Bohužel odbyt je letos špatný, nepovedlo se zajistit obvyklé množství exportu do ciziny, hlavně do Polska. Zbylo jim tam dost ryb z loňska, navíc tam postupně ustupují od nákupu živých ryb a preferují zpracované, takže poptávka není taková jako obvykle. A zareagovat rychle na nějaký vývoj trhu s kaprem nejde, když roste čtyři roky,“ vysvětlil Kulhánek.

Ani v tuzemsku podle něj zájem o konzumaci kapřího masa rozhodně neroste.

„Bylo by potřeba, aby stát finančně podpořil jídelny ve školách a školkách a umožnil tak, aby se český kapr dostal na jídelníček dětí co nejčastěji. Dnešní mladá generace není téměř vůbec zvyklá kapra jíst, přitom je to zdravé, domácí a kvalitní maso. Ale je mi jasné, že jídelny se s kaprem do stanoveného cenového limitu nevejdou, jenže právě proto by se měl podpory ujmout stát,“ míní Kulhánek.

Velké Dářko se loví tradičně jako jeden z posledních Kinského rybníků, jelikož se jedná o první rybník v soustavě a berou z něj vodu také sádky. Letošní výlov o několik dní zbrzdila také oprava výpusti žďárské Pilské nádrže, kdy nemohla být voda z Velkého Dářka vypouštěna tak rychle.