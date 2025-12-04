Nový domov seniorů ve Velké Bíteši má i robota, stavba trvala přes rok

Radek Laudin
  8:24
Od loňského září trvala stavba nově otevřeného domova seniorů pro 128 obyvatel ve Velké Bíteši v okrese Žďár nad Sázavou. Už před jeho zprovozněním poptávka po volných místech výrazně převyšovala kapacitu.

„Jsem ráda, že se v našem městě podařilo postavit a vytvořit nový krásný domov, kde budou moci nejen místní senioři trávit spokojený podzim života. Věřím, že tu najdou novou práci a uplatnění obyvatelé města,“ uvedla Markéta Lavická, starostka Velké Bíteše.

Nový domov SeniorGarden otevřela společnost ESG SeniorCARE. Ve Velké Bíteši podobně jako například v nedalekých Ivančicích poskytuje SeniorGarden péči všem skupinám seniorů v průměrném věku převyšujícím 80 let.

Výstavba domova trvala přibližně jen čtrnáct měsíců. Budova byla navržena s důrazem na energetickou úspornost a pohodlí. Využívá vytápění z bioplynové stanice.
Praxe ukázala, že mít na dvoulůžkovém pokoji společnost je pro klienty lepší než samota.
Praxe ukázala, že mít na dvoulůžkovém pokoji společnost je pro klienty lepší než samota.
Ve Velké Bíteši podobně jako například v nedalekých Ivančicích poskytuje SeniorGarden péči všem skupinám seniorů v průměrném věku převyšujícím 80 let.
13 fotografií

Prvního obyvatele domov přijal již před slavnostním otevřením. V bítešském zařízení mají klienti k dispozici moderní technologie například v podobě chytrých náramků či virtuální reality. Díky ní se penzisté mohou „podívat“ do míst, která v minulosti navštívili, nebo je naopak ještě nestihli poznat. Zhruba patnáctiminutový výlet do známých i neznámých dálek je pro klienty příjemným zpestřením.

Proč ne jednolůžkové pokoje?

Celkový koncept péče vychází ze zkušeností Jiřího Duška, který stojí coby provozní ředitel v čele domovů SeniorGarden.

„Standardně nabízíme dvoulůžkové pokoje. Nikoli proto, že bychom neuměli nabídnout pokoje jednolůžkové, ale protože praxe ukázala, že mít na pokoji společnost, slyšet po probuzení přání dobrého jitra, nebo mít jistotu, že nebudu sám, až mi nebude dobře, je lepší než samota,“ řekl Dušek.

„Naše zařízení zároveň myslí i na praktickou stránku každodenního provozu. Například u barevného rozlišení částí budovy, které seniorům usnadňuje orientaci. Madla, stěny i další prvky jsou v různých částech budovy sjednocené a pomáhají zvláště klientům s Alzheimerovou chorobou nebo počínající demencí,“ doplnil Jiří Dušek.

O seniory se v Bíteši stará tým zdravotních a sociálních pracovníků, kteří stejně jako senioři využívají moderní technologie v praxi. Školí se třeba prostřednictvím virtuální reality, která umí nasimulovat potřebné situace. Velká část personálu pochází z blízkého okolí.

Robot s hláškami

V bítešském domově lidem slouží i rozvozový robot. Využívaný je především na společenských a komunitních akcích, kde představuje milé zpestření a ozvláštnění režimu obyvatel, ale také praktickou pomoc personálu. Na setkáních slouží k rozvozu a svozu občerstvení, což zaměstnancům uvolňuje ruce pro přímý kontakt s klienty.

„Jeho pohyb mezi klienty je velmi bezpečný. Před každou událostí je seznámený s prostředím a díky moderní technologii se v prostorách, kde může být i více lidí, orientuje. Obsluha robota jej navíc umí nastavit tak, aby program zpestřil tematickými hláškami, hudbou nebo emocemi na hlavním panelu,“ popsala za provozovatele domova Růžena Černíková. Robot tak pro domov představuje praktickou podporu s příjemnou formou zábavy.

Salonky a kávovary

„Naší prioritou je prožití důstojného a šťastného stáří našich klientů, ale také udržení jejich kontaktu s rodinou. Poskytujeme proto nejen kvalitní péči s důrazem na laskavý přístup, ale i prostředí, které podporuje rodinná setkávání,“ řekl Zdeněk Fiala, ředitel společnosti, která domovy SeniorGarden buduje i provozuje.

Každé ze zařízení disponuje společenskými místnostmi a zónami pro klidná rodinná setkání. Cílem podle Fialy je, aby návštěva blízkých nebyla jen nutností, ale pozitivním zážitkem v prostředí, kam se návštěvníci chtějí vracet. „Ve všech našich zařízeních najdete kávovary s kvalitní kávou, dostatek salonků a společenských místností, komunitní zahrady. Věřím, že četnost milých návštěv se zpětně odráží v pozitivním psychickém stavu seniorů, kteří tak u nás i díky hotelovému konceptu mohou prožívat šťastný podzim života,“ doplňuje Fiala.

Výstavba domova trvala přibližně jen 14 měsíců. Budova byla navržena s důrazem na energetickou úspornost a pohodlí. Využívá vytápění z bioplynové stanice. Projekt byl původně financován ze soukromých prostředků investora ESG SeniorCARE. V roce 2025 do financování vstoupila společnost Raiffeisen Leasing.

Velká Bíteš je v pořadí třetím domovem se zvláštním režimem v síti SeniorGarden. Skupina provozuje také dva pečovatelské domy a v příštím roce plánuje otevření dalších zařízení v Pardubicích a Plzni. „Nejen v regionu Bítešska vnímáme silnou poptávku po kvalitní pobytové péči. Jen třicet kilometrů daleko máme zařízení v Ivančicích, které je stejně jako Velká Bíteš naplněné,“ popsal Fiala.

Podle odhadů vzroste v Česku do deseti let potřeba kapacit v pobytových službách až o čtyřicet tisíc lůžek. „Celou poptávku uspokojit neumíme, ale jsme rádi, že v současné chvíli můžeme pomoci aspoň mnoha rodinám, které u nás našly kvalitní a profesionální péči o své nejbližší,“ uzavřel ředitel.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chceš obědvat? Přispěj kuchaři na mzdu. Škola chce po rodičích pět tisíc, ti se zlobí

Premium
Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.

Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) v Jihlavě nedávno na svých stránkách zveřejnila oznámení, které rodiče žáků pořádně nadzvedlo. Týkalo se totiž chystané změny financování nepedagogických...

Visuté zahrady Bernardovy. Neobvyklý záměr pivovaru vedení Humpolce odmítá

Premium
Jak záměr pivovaru vypadá, se mohou osobně lidé podívat v návštěvnickém centru...

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním ze starověkých divů světa. Podobný div by mohl vzniknout i v dnešní době. Uvažuje o něm vedení Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Nechalo si vypracovat...

Hasičům dal zabrat. Zdrogovaný muž visel ve spodním prádle na stromě, nechtěl dolů

Na jehličnatém stromu byl ve výšce několika metrů muž, který se křečovitě držel...

Velmi neobvyklou akci za sebou mají záchranné složky z Jihlavy. V sobotu ráno zavolal na operační středisko policie muž s tím, že na ulici Jiráskova se na vysokém jehličnatém stromě nachází téměř...

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze...

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí bouralo hned pět aut najednou. (4. prosince...

Hustá mlha ve čtvrtek ráno komplikovala provoz na dálnici D1 na Vysočině. V jednom úseku tam bouralo hned pět aut. Za nehodou se tvořila dlouhá kolona, která se krátce před devátou hodinou začala jen...

4. prosince 2025  9:11

Nový domov seniorů ve Velké Bíteši má i robota, stavba trvala přes rok

Výstavba domova trvala přibližně jen čtrnáct měsíců. Budova byla navržena s...

Od loňského září trvala stavba nově otevřeného domova seniorů pro 128 obyvatel ve Velké Bíteši v okrese Žďár nad Sázavou. Už před jeho zprovozněním poptávka po volných místech výrazně převyšovala...

4. prosince 2025  8:24

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Kněžím už opravený domov v Moravci neslouží, od ledna ho přebere Charita

Charitní domov Moravec sloužil až do revoluce hlavně kněžím a řeholníkům. Nyní...

Do 50. let minulého století sahají počátky fungování Charitního domova Moravec na Žďársku. Zařízení do roku 1989 sloužilo jako místo, kam byli internováni kněží a řeholníci vyššího věku. Ti v areálu...

3. prosince 2025  13:32

Hledaný muž napadl bývalou partnerku a ujížděl policii. Zastavil ho až strom

Nebezpečnou jízdu celostátně hledaného muže pod vlivem alkoholu, který měl...

Až náraz do stromu definitivně zastavil úprk celostátně hledaného muže, který v sobotu po 22. hodině na Jihlavsku a Třebíčsku během necelé hodiny stačil porušit, co mohl. Nejprve napadl svou bývalou...

3. prosince 2025  10:01

Hvězdy zpět! Třebíčský zimní stadion v létě slavnostně otevře hokejová exhibice

Hokejový brankář Lukáš Dostál na přivítání a oslavě titulu mistra světa ve...

Nejen odchovanci a bývalí hráči Horácké Slavie Třebíč jako Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec nebo Lukáš Nahodil, ale také současní čeští reprezentanti Lukáš Dostál či Roman Červenka. To jsou...

3. prosince 2025  8:53

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:34

Místo ruin dvora vznikly moderní depozitáře pro tisíce soch a předmětů ze skla

Nové regály v depozitáři jsou přehledné a snadno se s nimi manipuluje. Mají i...

Část zadního traktu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě připomínala ještě před pár lety exkurz do dávné minulosti. Chátrající hospodářská stavení kolem druhého nádvoří teď ale razantně změnila...

2. prosince 2025  14:22

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:21

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Floristka spustila první květinomat

Automat na květiny je v provozu 24 hodin denně, den co den. Vhodnou květinu lze...

V automatech lze koupit už prakticky cokoliv. Od pití a sladkostí přes plyšáky až třeba po čerstvé květiny. Ano, čtete správně, květiny. Automat na čerstvé květiny nově slouží v Havlíčkově Brodě. S...

2. prosince 2025  8:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

Desítky vozů a konečně platba kartou. Jihlavský dopravní podnik chystá novinky

Jeden ze dvou zbrusu nových autobusů SOR NSG 12, které Dopravní podnik města...

Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) prochází výraznou modernizací. Letos dokončil nové trolejové vedení v Žižkově ulici, nakoupil nové autobusy a trolejbusy a chystá i úpravu odbavovacího systému....

1. prosince 2025  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.