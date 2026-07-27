Technika má pomáhat chránit vojáky i civilní obyvatelstvo. Nepřátelské drony likviduje tím, že je dostihne a poté v jejich těsné blízkosti exploduje.
„Jsme přesvědčeni o tom, že obranné technologie musí být nejen technologicky vyspělé, ale také dostupné v takovém množství, které odpovídá realitě současných konfliktů,“ vyjádřil se William Didden, majitel PBS Group.
Tato zmíněná realita dnešních bojišť je nyní pro obranný průmysl velkou výzvou. Bojový prostor totiž čím dál víc zahlcují bezpilotní prostředky, takže ozbrojené síly potřebují právě interceptory, které si s nimi poradí. Důležité také je, aby tyto „lovce dronů“ bylo možné nasazovat, doplňovat i udržovat ve skutečně velkém měřítku.
Ideální rozměry i spolehlivost
Produkty z Velké Bíteše tomuto účelu plně vyhovují. „Motory PBS jsou vyvinuty pro rychlou integraci do raketových a bezpilotních systémů, kde jsou rozměry, hmotnost, spolehlivost a výkon klíčové pro splnění mise. Jsou tak ideální pro pohon White Spike. Ten poskytuje nízkonákladové, rychle nasaditelné a sériově vyrobitelné řešení, schopné čelit rostoucímu spektru vzdušných hrozeb,“ vysvětlila Monika Hrubalová, mluvčí PBS Group.
Dodala, že do interceptorů z dílny americké firmy Zone 5 Technologies poputují konkrétně malé motory typu TJ40. Dodávat je bude společnost PBS Aerospace, která pro holding zaštiťuje aktivity na americkém trhu, a to ze svého výrobního závodu v Roswellu ve státě Georgia.
Jádro jejich produkce tak bude v USA. Část komponentů pro výrobu ve státech bude ale i nadále proudit z Vysočiny. „Jde například o díly vyráběné naší divizí přesného lití v hlavním výrobním závodě ve Velké Bíteši,“ upřesnila Hrubalová.
Nová spolupráce tedy podle ní neznamená přesunutí výroby z České republiky, ale rozdělení výrobních a vývojových kapacit mezi oba uvedené závody.
Skupina PBS Group
White Spike patří k největším novinkám, jež mění trh protivzdušné obrany. Zařízení dokáže zachytit i drony typu Shahed, a to na vzdálenost přesahující padesát kilometrů, ovšem za zhruba polovinu n – oproti konkurenčním systémům. A právě cena hraje v případě těchto „spotřebních“ zařízení nemalou roli. „Značná část jejich rychlosti a doletu vychází z již probíhající spolupráce mezi PBS Aerospace a Zone 5 Technologies na programu Rusty Dagger,“ vysvětlila Hrubalová. Tuto předchozí generaci „lovců dronů“, takzvanou Rezavou dýku, již má ve své výbavě americká armáda.
Objemy dodávek motorů do novějších interceptorů White Spike se budou odvíjet od víceletého kontraktu se Zone 5 Technologies. Tento kontrakt má hodnotu v řádech několika desítek milionů dolarů. Je součástí záměru rozšiřování výroby malých proudových motorů pro americký obranný trh.
„Naše významné investice do výrobních kapacit ve Spojených státech odrážejí náš dlouhodobý závazek podporovat americkou obrannou průmyslovou základnu a posilovat schopnosti Spojených států i jejich spojenců v NATO,“ okomentoval William Didden.
Neustále rostoucí zájem z oblasti obranného průmyslu i civilního letectví – společně s rozsáhlými investicemi – umožní skupině v následujících letech počty vyrobených motorů ještě podstatně navyšovat.
„Přispějí k tomu nové výrobní kapacity v ČR a v USA, zefektivnění sériové výroby i inovace, se kterými kontinuálně přicházíme,“ pravil Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.
Výroba motorů na Ukrajině
Mezi nejčerstvější inovace, jež holding představil i na včera skončeném veletrhu Farnborough International Airshow 2026 v Anglii, patří třeba nový systém elektronického zapalování. Ten společnost PBS postupně zavádí napříč proudovými motory i energetickými pohonnými jednotkami. Jeho hlavním přínosem je spolehlivé startování motoru v mnohem širším spektru provozních podmínek, což je zásadní hlavně pro provozovatele bezpilotních prostředků.
Díky další významné spolupráci se však PBS Group povede dostat do své tuzemské výroby i drony samotné. Právě na červencovém veletrhu totiž uzavřela memorandum s ukrajinskou společností Airlogix – výrobcem dronových střel. Součástí nového partnerství je záměr vyrábět na základě ukrajinské licence drony, vybavené motory z Bíteše, přímo v České republice.
|
Americké lovce dronů budou pohánět proudové motory od české PBS
Na druhou stranu proudové motory PBS budou vznikat rovněž na Ukrajině. Sdílení know-how a přenos výroby mají přispět k posilování obranyschopnosti obou zemí.
„Posilujeme naše postavení při zásobování Ukrajiny našimi motory. Licenční výroba našich proudových motorů přímo v zemi, která dnes udává tempo v oblasti bezpilotních systémů, je pro nás strategickým krokem. Dostaneme výrobu blíž k zákazníkovi i k reálnému nasazení. Zároveň bychom rádi do České republiky přenesli výrobu ověřených dronů,“ nechal se slyšet Kádner.
|
23. ledna 2025