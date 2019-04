V Pelhřimově ukáží rekordní pomlázku, v Třebíči budou závodit psi

Bystřice nad Pernštejnem

Od pátku do neděle připravilo zábavné a vzdělávací centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem program v duchu jarních svátků. V době od 9.30 do 18 hodin uvidí lidé při práci řezbáře, kováře nebo ukázku pletení pomlázek. Lákadlem pro dospělé jsou prohlídky minipivovaru i speciální várka kopřivové dvanáctky.

Jaroměřice nad Rokytnou

Státní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nachystal od pátku do pondělí tematické prohlídky zámeckých interiérů. Trasa bude obohacena o speciální velikonoční výzdobu.

Jihlava

V sobotu se na Masarykově náměstí v Jihlavě uskuteční velikonoční jarmark s ukázkami řemesel. Návštěvníci uvidí výrobu řehtaček či malování kachních vajec. Děti potěší i živá zvířata. Program bude od 14 hodin i ve vestibulu radnice. V sobotu se také zoologická zahrada přidá od 10 do 15 hodin k oslavám Dne Země. Lidé uvidí ukázky včelaření, projdou se naučnou lesní stezkou. Součástí sobotního programu budou letové ukázky sov a dravců v 11 a v 15 hodin.

Hrad Kámen

Velikonoční víkend si mohou lidé užít i na hradu Kámen, který bude otevřený od pátku do neděle. Pro návštěvníky bude připraven tematický kvíz a mimořádné prohlídky zaměřené na velikonoční zvyky a tradice. Bílou sobotu si návštěvníci zpestří zdobením perníčků.

Michalův statek

Turistická sezona ve skanzenu Michalův statek v Pohledi začíná v sobotu a neděli. Příchozí nahlédnou do života obyvatel selského statku v časech před zrušením poddanství v Čechách. Turisty uvítá vyzdobená světnice s prostřenou tabulí a tedy ukázkou toho, co se dříve o Velikonocích jedlo a pilo. Na dvoře budou k vidění i ukázky jarních prací a polní náčiní. V sobotu vystoupí folklorní soubor Škubánek se svým velikonočním programem. Předvede vynášení smrtky, dívčí koledu i obchůzku s řehtačkami. Po oba dny dopoledne bude hrát Kočovné loutkové divadlo Rózy Blechové. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin.

Pelhřimov

Na Velikonoce cílí i Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. K vidění jsou dva tucty velikonočních exponátů. K nejhezčím prý patří kraslice vyrobená ze zápalek a zápalkových hlaviček. Jejím autorem je Tomáš Korda. V expozicích muzea se můžou lidé dále pokochat kraslicí pštrosí i jiřiččí, kraslicemi stvořenými cechem drátenickým i největším velikonočním keramickým vejcem. Pracovníci muzea vystavili i nejdelší českou pomlázku, která měří 583 centimetrů.

Telč

Velikonoční svátky odstartují novou turistickou sezonu na zámku v Telči. Zde od čtvrtka zpřístupní I. prohlídkový okuruh renesančními sály a zámeckou galerií, s pohádkovou expozicí Pyšná princenza. V sobotu se na hlavním nádvoří uskuteční tradiční Velikonoční jarmark Sdílení, který nabídne rukodělné výrobky, tvořivé velikonoční dílny, vystoupení folklórního souboru Krahuláček a ve 13.00 a 15.00 JO-JO Show. V zámecké zahradě budou k vidění sovy a dravci.

Třebíč

Velikonoční beránek. Tak se jmenuje 18. ročník psího závodu v agility, který se uskuteční v pondělí v areálu klubu ve Sportovní ulici v Třebíči. Soutěžit bude více než stovka psů. Akce začne v osm hodin ráno a skončí v sedm večer.

Žďár nad Sázavou

Speciální velikonoční prohlídky chystají také na žďárském zámku. Pro děti je nachystán od čtvrtka do pondělí program se zapomnětlivým beránkem Rozinkou. V sobotu si zájemci vyzkoušejí otloukání píšťalek, pouštění lodiček nebo také výrobu ptačích budek.