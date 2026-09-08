Nákladní přívěs se pak samovolně rozjel zpět z kopce přímo proti šokované řidičce. Ta už nestihla srážce zabránit, přívěs narazil do přední části jejího vozu a škoda po střetu přejela mimo komunikaci.
Navzdory dramatickému průběhu se při nehodě nikomu nic nestalo.
„Policisté provedli šetření, místo nehody ohledali a zadokumentovali. Přítomnost alkoholu u řidiče i řidičky za pomoci dechové zkoušky vyloučili,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
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Protože policie při ohledání nezjistila na soupravě technickou závadu a řidič ji ani neuplatnil, dopravní nehodu s řidičem nákladního auta vyřešila na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Celková předběžná škoda přesto přesáhla 120 tisíc korun.