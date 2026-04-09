Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů. Soud rozhodne o trestu

Krajský soud v Brně ve čtvrtek vynese rozsudek nad sedmašedesátiletým mužem, který podle obžaloby loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce. Tragické události předcházel požár domu, který podle spisu senior sám založil. Státní zástupce pro něj žádá osmnáctileté vězení. Muž se k činu přiznal.

Incident se odehrál 12. února loňského roku. Muž na svého příbuzného vystřelil na ulici z legálně držené zbraně v momentě, kdy už byli na místě hasiči a policisté přivolaní k nahlášenému požáru. Hlídka tak střelce zadržela bezprostředně po činu. Kriminalisté seniora následně obvinili z vraždy spáchané po předchozím uvážení.

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)
Hlavním bodem sváru u soudu zůstává právní kvalifikace činu. Podle žalobce Jana Adama nešlo o náhlé zatmění mysli, ale o jednání s rozmyslem. „Obžalovaný musel učinit několik kroků, které musel zvážit. Zbraň si připravil, nabil ji ničivějšími náboji a musel mířit,“ argumentoval státní zástupce. Podle něj navíc obžalovaný po zatčení policistovi v autě řekl, že by si našel i jiný způsob, jak synovce zabít.

Obhajoba však takovou interpretaci odmítá. Podle advokáta nejsou splněna kritéria pro vraždu s rozmyslem. Tvrdí, že dosud netrestaný muž jednal v silném afektu a ve stavu naprostého psychického vyčerpání a zoufalství, které vyvolal předchozí rodinný konflikt. Navrhuje proto čin překvalifikovat na mírnější zabití.

Sám obžalovaný se k činu doznává a před soudem vyjádřil lítost, trvá však na tom, že nejednal podle plánu, ale pod vlivem emocí.

