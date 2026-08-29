Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Srdce Československé televize tepe v Třešti. Muzeum Tesla ukazuje vzácnou techniku

Radek Laudin
  6:30
Namířená kamera na televizní hlasatele Zdenu Vařechovou, Miloše Frýbu či Alexandra Hemalu. Stejně jako před rokem 1989. Další kamera s nápisem Telvis připomínající slavný filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů s Janou Brejchovou či Karlem Gottem. Muzeum Tesla v Třešti nabízí pozoruhodné kousky připomínající někdejší Československou televizi a Československý rozhlas.

A jak třeba tvůrci muzea získali kameru Telvis známou z filmového muzikálu, v němž se měnily zbraně za hudební nástroje a který je už navždy spojený s Hanou Hegerovou, Waldemarem Matuškou, Jiřím Suchým či Jiřím Šlitrem?

„Kamera Telvis je výrobek experimentálního televizního studia při střední průmyslové škole Panská. Tato instituce fungovala už od padesátých let. Studenti zde vyráběli televizní studiovou techniku, která byla následně používána pro výuku přímo v tamní škole, ale také na FAMU,“ popsal Lukáš Petřík z Muzea Tesla.

Muzeum Tesla je v sýpce. Zachránili ji svépomocí členové radioklubu

Později byla podle něj výroba také komerční a přístroje byly využívány například v pražském metru. „Kamera, kterou máme v muzeu vystavenou, představuje asi třetí typ, který byl ve zmíněné škole vyroben. Do muzea se dostala od soukromého sběratele. Jednalo se však o rozebrané torzo, které náš kolega zrenovoval,“ vysvětlil Lukáš Petřík.

Poklady ze sběrných dvorů

Původní tuzemská studiová technika Československé televize a rozhlasu byla vyřazována již před desítkami let, takže se jí mnoho nedochovalo. „Přístroje v našich sbírkách se dochovaly díky různým náhodám. Povedlo se nám například získat kompletní vybavení televizního přenosového vozu z osmdesátých let, které se zachovalo jako učební pomůcka na učilišti ve Vimperku. Tam kdysi také pár let sloužilo pro provozování místní kabelové televize,“ přiblížil zástupce oblíbeného muzea.

Třeba stroj Ampex pro záznam televizního obrazu na dvoupalcový magnetický pás získali ze studia Typos v Brně, které Česká televize opustila a nepotřebné vybavení v objektu ponechala. Nový majitel objektu do Třeště zařízení věnoval. A zvukový režijní stůl z nahrávacího studia brněnského rozhlasu tvůrci muzea demontovali na místě hned poté, co byl v roce 2006 vyřazen.

Hudební skříň Zezula ze Zlína z roku 1942: I tento unikátní radiopřijímač s dřevěnou skříní, vyrobený za války, je součástí rozsáhlé sbírky Historického radioklubu československého v Třešti.
Další ukázka mistrovské truhlářské práce spojené s elektrotechnikou. Centrální vyklápěcí část skrývá gramofon pro přehrávání desek, zatímco masivní boční křídla tvoří elegantní kabinet celé sestavy.
Tato kombinovaná skříň z ořechového dřeva v sobě skrývá jak radiopřijímač (vpravo), tak gramofon pro přehrávání desek (vysunutý vlevo).
Vlevo stojí masivní radiogramofon značky Tesla, který v jedné skříni sdružuje rádio, gramofon i cívkový magnetofon. Aby byl poslech hudby plnohodnotný, doplňuje jej samostatná reproduktorová skříň vpravo.
19 fotografií

„Nejkurióznější příběh má sada elektronkové černobílé techniky ze začátku šedesátých let, kterou kolega našel před mnoha lety vyhozenou na sběrném dvoře. Přístroje na sobě měly razítko Muzea revolučních bojů Ostrava, které zaniklo v devadesátých letech,“ doplnil Lukáš Petřík.

I další pěkné úlovky mají ze sběrných dvorů, pokud je ovšem jejich obsluha vstřícná a ochotná jim uskladněné věci vydat.

Zachráněný přenosový vůz i vybavení z Brna

Další exponáty získávají on a jeho kolegové průběžně. Sledují inzertní servery, dostávají nabídky od prodejců, oslovují je jiní sběratelé. „A smutnou realitou jsou i pozůstalosti po zesnulých sběratelích. Naposledy jsme třeba získali stojanovou ústřednu Philips pro obecní rozhlas, vyrobenou někdy těsně po druhé světové válce a vyřazenou z provozu zřejmě někdy v šedesátých letech. Majitelé ji měli na půdě a při návštěvě našeho muzea je napadlo nás oslovit,“ vzpomíná muzejník.

Na jediném místě v Česku se „těží“ zlato a stříbro, z elektroniky a šperků

Do muzea se kromě běžných návštěvníků chodí rádi podívat i pamětníci, kteří kdysi s vystavenou technikou pracovali. Často se k ní na místě hrdě hlásí. Někteří pracovali přímo ve výrobě a nynější exponáty osobně montovali. „Třeba nedávno nás navštívil pan František Hála, který pracoval na vedoucí pozici v Tesle Hloubětín a později část koncernu Tesla zprivatizoval jako Tesla Holding,“ upozornil zástupce muzea.

Další propojení vyplývá z umístění muzea v Třešti, kde se nacházela nábytkářská továrna. Ta vyráběla dřevěné skříňky pro rádia a televizory. Řada místních v této továrně pracovala a na výrobě těchto skříněk s krásnými dýhami a lakem se podílela.

Od staré sýpky po největší sbírku v Evropě

Muzeum Tesla je nestátní nezisková expozice zřízená Historickým radioklubem československým se sídlem v Třešti. Muzeum vznikalo postupně od roku 1995. V současnosti je podle jeho zástupců největší sbírkou exponátů s podobným zaměřením v Evropě.

Sbírkové předměty nadšenci skladovali v různých částech republiky. Největší část byla umístěna v historické budově vysílacího střediska v Poděbradech, kde měla vzniknout i veřejně přístupná expozice. V roce 2002 byl ale radioklub nucen prostory opustit a vyhledat rychle nové vhodné prostory.

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

V květnu 2003 se do vlastnictví radioklubu podařilo zakoupit budovu bývalé sýpky u vlakové zastávky v Třešti. Po necelých deseti letech rekonstrukcí a úprav budovy se podařilo v srpnu 2012 slavnostně otevřít veřejně přístupnou expozici.

Muzeum Tesla má otevřeno vždy ve středu, v pátek a sobotu v čase od 9:00 do 17:00, v neděli pak od devíti do patnácti hodin. Pro skupiny je možné předem domluvit mimořádnou prohlídku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Technoparty se z víkendu protáhla na týden, padesát řidičů odmítlo test na drogy

Tři tisíce lidí, stovky aut. Pohled na jedno z míst, kde návštěvníci...

Původně to měla být akce na prodloužený víkend, přesto nakonec technoparty u Meziříčka na Třebíčsku trvala skoro týden. Policie během ní provedla desítky zásahů, jednapadesát řidičů odmítlo test na...

Smolný den na přehradě. Muž utopil auto a sám uvázl s člunem uprostřed vody

V sobotu 22. srpna v odpoledních hodinách přijala policie a hasiči z Vysočiny...

K automobilu částečně utopenému v Dalešické přehradě vyjížděli o víkendu policisté a hasiči. Pátrání po majiteli bylo náročné, i když byl celou dobu docela nablízku.

Kapela kritizuje izraelskou vládu, v Třebíči jí zrušili vystoupení

Premium
Kapela Ganifim. Její kapelník Dalibor Zíta hraje na harmoniku.

Městské kulturní středisko Třebíč zrušilo krátce před začátkem festivalu židovské kultury Male Chajim vystoupení kapely Ganifim. Pořadatelé se obávali, že by v průběhu koncertu mohly zaznít politické...

Vystudovala geografii, teď váže kytice. Ve Sněžném pro ně má samoobslužný stánek

Květinám Aneta Šlechtová pravidelně mění vodu, aby zvládly i velká horka.

S myšlenkou věnovat se pěstování květin a vázání kytic si Aneta Šlechtová (34) ze Sněžného na Žďársku pohrávala už dlouho. Před rodičovskou dovolenou se coby regionální geografka věnovala kancelářské...

OBRAZEM: Unikátní převoz. Pavilon pro nemocnici pojede na 28 kamionech napříč republikou

V Havlíčkově Brodě začala v pátek odpoledne unikátní logistická operace. Z...

V Havlíčkově Brodě začala v pátek odpoledne unikátní logistická operace. Z areálu společnosti H3 atelier během následujících dní odjede 28 naložených kamionů. Do Bohumína postupně odvezou celý nový...

Srdce Československé televize tepe v Třešti. Muzeum Tesla ukazuje vzácnou techniku

Střihací stůl se používal ve filmových a televizních studiích při práci s...

Namířená kamera na televizní hlasatele Zdenu Vařechovou, Miloše Frýbu či Alexandra Hemalu. Stejně jako před rokem 1989. Další kamera s nápisem Telvis připomínající slavný filmový muzikál Kdyby tisíc...

29. srpna 2026  6:30

Největší obměna MHD v Jihlavě. Nové vozy přinášejí komfort i technologické potíže

Vůz vyniká moderním designem v tradičních barvách města a vysokým komfortem pro...

Jihlavský dopravní podnik prochází největší obměnou vozového parku za poslední roky a na linky vysílá desítky nových ekologických vozů s moderním vybavením. Zatímco cestující ocení vyšší komfort a...

28. srpna 2026  14:35

Simtany se dočkají autobusů, u Pohledu opravili silnici v nestabilním svahu

Po pěti měsících výstavby otevřel nový úsek silnice I/19 u Pohledu na...

Snad je konec letitým problémům a cesta mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude o něco pohodlnější. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevírá úsek silnice I/19 u Pohledu. V minulosti na něm...

28. srpna 2026  13:11

V Havlíčkově Brodě roztopili středověkou pec, víkend nabídne tavbu skla i rudy

Dobronínský sklář František Novák se už čtvrtstoletí profesionálně zabývá...

Pracovníci havlíčkobrodského muzea, skláři i experti na historická řemesla opět zapálili v experimentální středověké sklářské peci v Havlíčkově Brodě. O víkendu budou ukazovat nejen, jak se před...

28. srpna 2026  8:52

Děti jeho rybí příběhy hltají. Kniha o mřence Alence bude bomba, věří spisovatel

Premium
Zatím poslední vydaná knížka Jana Opatřila mapuje příběhy úhoře Řehoře. Její...

Spisovatel, který má na kontě již patnáct knížek. A také vydavatel, ilustrátor a v neposlední řadě rybář a neúnavný propagátor rybaření i světa ryb celkově. To je devětatřicetiletý Jan Opatřil. Podle...

27. srpna 2026

Humpolecký starosta Machek končí, zastupitelé ho odvolali kvůli územnímu plánu

Odvolaný humpolecký starosta Petr Machků (HumpolecGO!) přišel o funkci v důsledku bouřlivých debat kolem neschváleného územního plánu.

Měsíc a půl před komunálními volbami přišel Humpolec na Pelhřimovsku o starostu. Na středečním mimořádném zasedání zastupitelstva, kde bylo původně na programu pouze projednávání nového územního...

27. srpna 2026  10:16,  aktualizováno  11:44

Technoparty se z víkendu protáhla na týden, padesát řidičů odmítlo test na drogy

Tři tisíce lidí, stovky aut. Pohled na jedno z míst, kde návštěvníci...

Původně to měla být akce na prodloužený víkend, přesto nakonec technoparty u Meziříčka na Třebíčsku trvala skoro týden. Policie během ní provedla desítky zásahů, jednapadesát řidičů odmítlo test na...

27. srpna 2026  11:31

U Velkého Meziříčí vzniká obří sklad, město se obává dopravního kolapsu

Hrubá stavba logistického centra 7R Park Lavičky u exitu 141 D1. V pozadí je...

Polský developer buduje u dálnice blízko Velkého Meziříčí logistické centrum. Jeden z největších areálů na Vysočině vzniká pod názvem 7R Park Lavičky u exitu 141 dálnice D1. V katastru Laviček sice...

27. srpna 2026  8:39

Za příspěvky dostali dárci jmenovky na nové hale, uvidí je však jen dalekohledem

Ruce v pracovních rukavicích vkládají hliníkovou destičku s laserem vyrytým...

Stovky dárců finančně podpořily stavbu Horácké arény v Jihlavě a za odměnu dostaly své místo na červeném plášti haly. Tam v těchto dnech dělníci připevňují jejich jmenovky či vzkazy. Dárci a ostatní...

26. srpna 2026  15:47

Živé kino pokračuje. Nabídne ještě tři silné dokumenty z loňského festivalu

Otec Petr Jochec se synem Petrem a dcerou Vanessou v dokumentárním filmu režiséra Martina Trabalíka, který na dvorku Horáckého divadla nabídne Živé kino.

Nalaďte se na blížící se 30. ročník MFDF Ji.hlava. Tradiční letní promítání na dvorku Horáckého divadla je v plném proudu a fanouškům dokumentárních filmů nabídne ještě několik silných snímků....

26. srpna 2026

Jílek je Sáblíková v chlapském provedení. Bude hala? Jsem opatrná, říká Erbanová

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Karolína...

Slavná díky rychlobruslení, zamilovaná do hokeje. Karolína Erbanová je po sportovní kariéře trenérkou a nově asistentkou u ženské hokejové reprezentace. A mrzí ji, že jeden z jejích oblíbených sportů...

26. srpna 2026  11:20

V jednom areálu skoro všechny sporty. Chotěboř otevřela jedinečný komplex

Celý areál protíná jeden a čtvrt kilometru dlouhá inline dráha. Novinkou je i...

Devítitisícová Chotěboř na Havlíčkobrodsku otevřela sportovní areál, kterým se jen tak někdo pochlubit nemůže. „Mám od několika lidí potvrzeno, že je to nejkomplexnější sportoviště na Vysočině a v...

26. srpna 2026  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.