Hotel Ville. Spisovatelku si našla múza na letní dovolené ve Francii

Múza si ji tentokrát našla na dovolené ve Francii. „Tenkrát jsme s přítelem začali přemýšlet o hotelovém pokoji. O tom, jaké příběhy se tam mohou odehrávat, a mrzelo mě, že se o jednotlivých osudech nikdy nedozvím,“ líčí čtyřiatřicetiletá autorka z Bukové u Třeště. Výsledkem je povídková kniha, jež obsahuje šestnáct příběhů, jejichž děj se odehrává v jednom malém, starém hotýlku ve francouzském Alsasku, v pokoji číslo 33, během srpna roku 2021.

Zatímco předchozí dvě knihy řešily téma holokaustu, války, stáří, smrti a lásky, nový titul přichází s odlehčenými i humornějšími tématy. „Když jsme přijeli z dovolené, tak jsem sedla ke stolu a pět dní jsem psala a psala od rána do večera. Nesmírně mě to bavilo. Jela jsem na zvláštní vlně euforie. Nepotřebovala jsem ani jíst. Pak se to zastavilo, a byť bych povídek ráda napsala víc, zkrátka to už dál nešlo,“ popisuje autorka zrod knihy.

Každá z povídek je psaná trochu jiným stylem a je i jinak ztvárněná, podobně jako rozdílné jsou charaktery lidí, kteří se na hotelovém pokoji střídají. Jedna je zaznamenaná jako SMS korespondence, další je napsaná jako dopis z dovolené, jiná je pohledem do snu malého miminka. „Byla to pro mě výzva. Třeba v SMS povídce je všehovšudy kolem dvaceti vět. A dát do toho příběh a poselství byla výzva. Vnímám to jako novou dimenzi mé tvorby,“ říká.

Z devadesáti procent jde o fiktivní příběhy. „Pouze první a poslední povídka jsou ze života. Ale určitě se v textu promítají například některé charaktery lidí z mého okolí,“ dodává.

A která z povídek je jí nejmilejší? „Moc ráda mám příběh o staré Francouzce, jež prožívá lásku, kterou celý život v sobě dusí. Dojímá mě příběh o miminku, které v pokoji sní o hvězdách v době, kdy padají Perseidy. Mám ráda i příběh homosexuálního páru, který spolu nemůže být, celá tíže jejich vztahu je vyjádřena v SMS zprávách.“ Novinkou této knihy jsou ilustrace. Jejich autorkou je známá česká malířka Šárka Ziková.

Tématům je otevřená

Veronika Doskočilová dopsala před časem i další knihu. Tentokrát o cyklistech. „Dostala jsem se však do fáze, kdy s ní nejsem spokojená. Mám ji v šuplíku a pomalu na ní pracuji. Do koše ji ale, doufám, nehodím,“ směje se.

A jaká budou témata jejích dalších knih? „Otázkou je, jestli bude múza a jakým směrem se vyvine. Třeba to budou dětské pohádky... Nemám to ve svých rukou. Jsem tématům naprosto otevřená,“ říká Veronika Doskočilová, která se na podzim stala novopečenou maminkou.