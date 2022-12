Sousedi se hádali kvůli hlučné oslavě, chlapec zaútočil na muže mečem

Závažný a velmi neobvyklý případ odstartovala letní oslava na Třebíčsku. Hlučnější zábava účastníků se nelíbila sousedům a strhla se hádka, spor pak vyústil až ve vzájemné napadání.

„Do konfliktu se zapojil také mladík, který postupně napadl padesátiletého a následně ještě dvaadvacetiletého muže. Použil nůž a meč, kterými ostatní nejen ohrožoval, ale mladšího z napadených mužů zranil,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Agresivního mladíka se podařilo za přispění ostatních odzbrojit a zpacifikovat,“ dodala.

Policisté zajistili nůž, který útočník při činu použil, a také více než metr dlouhý meč.

„Mladistvý je obviněn z pokusu o těžké ublížení na zdraví a dalších dvou provinění, a to porušování domovní svobody a výtržnictví,“ uvedla zástupkyně vedoucího oddělení obecné kriminality Miluše Vostalová.

Mladistvý je obviněn z toho, že nejprve napadl padesátiletého muže, kterého udeřil pěstí a dále vytáhl nůž, se kterým manipuloval, aniž by někoho zranil. Nůž mu nakonec vypadl, na což reagoval tím, že odběhl do svého bydliště a přinesl si zpět meč. Tím poté zaútočil na dvaadvacetiletého muže. Opakovaně se ho snažil udeřit do hlavy, čemuž se napadený bránil. Rány se mu dařilo vykrýt, přesto utržil i úder do hlavy.

„Napadený muž utrpěl tržnou ránu, zhmožděniny a další drobnější zranění. Léčení si vyžádalo přibližně dva týdny,“ uvedla Kroutilová s tím, že napadenému muži hrozilo zranění daleko vážnější. „Vzhledem k tomu, že mladík směřoval rány na oblast hlavy, mohl způsobit těžké zranění a nedošlo k němu jen díky náhodě a okolnostem nezávislým na jeho vůli,“ dodala policejní mluvčí.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Zabývají se také jednáním ostatních účastníků konfliktu.

Za násilnou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let, v případě osoby mladistvé je trestní sazba poloviční.