Právě s chystanou výstavbou v dukovanské jaderné elektrárně úpravy silnic v regionu souvisí, řekl ředitel jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Aleš Kratina.
S přípravnými pracemi na úpravu silnice v úseku Třebíč – Vladislav ŘSD začalo už v září, zatím jen s částečným omezením provozu. „Následujících pět let bude pro region Třebíče náročný, protože v době, kdy budeme realizovat tuto stavbu, bude zde plná uzavírka. Bude stanovena objízdná trasa. Pravděpodobně přes obec Číměř,“ řekl Kratina.
Pětikilometrový úsek za stamiliony
Letošní práce vyjdou téměř na 40 milionů korun. ŘSD využilo toho, že je zároveň výluka na souběžné železniční trati, kterou opravuje Správa železnic. Přestavba úseku silnice měřícího téměř pět kilometrů bude podle odhadů stát asi 400 milionů korun. Dodavatele chce ŘSD začít vybírat přibližně v polovině listopadu a smlouvu uzavřít do ledna příštího roku.
Cílem prací, které by měly začít v březnu, je zvýšit bezpečnost provozu. Silnice mezi svahem, železniční tratí a cyklostezkou se bude narovnávat a rozšiřovat na 9,5 metru. Teď je v některých úsecích široká jen pět metrů.
Měnit se budou také křižovatky, vzniknou na nich odbočovací pruhy na Ptáčov i na Hostákov. Opravený úsek bude na východě navazovat na budoucí obchvat Vladislavi, na západě se na něj bude napojovat plánovaný obchvat Třebíče. Jeho stavba by podle Kratiny mohla začít v druhé polovině roku 2028. Ještě letos začne ŘSD s výkupy potřebných pozemků.
Nové protihlukové stěny i úpravy v Třebíči
Silnice I/23 vede z jižních Čech přes Třebíč na Náměšť nad Oslavou a k Brnu. V obci Červená Hospoda budou nové protihlukové stěny, v Třebíči se bude v roce 2028 rekonstruovat silnice u železničního přejezdu v Sucheniově ulici a potrubí, ve kterém u autobusového nádraží teče Stařečský potok.
Připravovat se bude také provizorní přemostění, po kterém se budou prostorem u třebíčské nemocnice dopravovat na stavbu v Dukovanech v prvním roce výstavby lehčí náklady. Provizorní konstrukce bude vztyčená vždy jen na dobu přejezdu nákladu, zdůraznil Kratina.
Provizorium je nutné, protože u nemocnice jsou nájezdové rampy, ve kterých se rozměrnější náklad nevytočí. Původní plán byl, že veškerá doprava spojená s výstavbou v Dukovanech bude jezdit po obchvatu města. Jeho výstavba se začala i kvůli sílícímu odporu některých organizací prodlužovat, takže nebude dokončený před zahájením prací v jaderné elektrárně.