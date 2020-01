Zbídačení psi živořili v provizorní chatce za vesnicí, skončili v útulku

O nuzných podmínkách, ve kterých žena žije, vedení obce vědělo. Snažilo se jí ale vycházet vstříc.

„Bydlela původně v obci, ale potom se přestěhovala za vesnici do polí. My jsme s ní problém neměli, psi nikoho nenapadali. Maximálně štěkali, když šel někdo okolo, ale to je normální. Tato obyvatelka obce je bohužel sociální případ: žije v přesvědčení, že koná dobro, když se stará o tolik pejsků. Ale pokud jich je nějakých patnáct osmnáct a paní má problém uživit sebe, natož psy, tak už je to problém. Zda je to však týrání, to musejí posoudit odborníci,“ řekl k tomu starosta Čechočovic Oldřich Špaček.

Žena má trvalý pobyt hlášený na obecním úřadě, takže je zproštěná poplatků daných vyhláškou. Přesto obci za psy platila, byť to byly minimální částky.

„Nějaké peníze jsme od ní vždycky dostali, ale určitě to nebylo za všechny její psy, to by ani neměla z čeho platit. Občas ale dělala nějaké práce pro obec, v tomto směru si na ni nemůžeme rozhodně stěžovat, byla vždy pečlivá a pracovitá,“ řekl starosta Špaček.

Odebrání psů této ženě úřady neřešily poprvé. „V roce 2014 byli chovatelce odebráni z podobných důvodů tři psi,“ upřesnil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Tři psi ženě zůstali

O ženě bylo v okolí známo, že má zvířat více. „Věděli jsme, že chová psů hodně, ale že jich je až tolik a žijí v takových nepříznivých podmínkách, to jsme rozhodně netušili. Paní k sobě nikoho nepouštěla, žila stranou od lidí, za vesnicí, u lesa, takže přehled jsme o ní úplně neměli,“ dodal k tomu čechočovický místostarosta Miroslav Novotný.

Šetření na místě společně s policisty a pracovníky třebíčského útulku prováděla krajská veterinární správa. Dospěla k závěru, že v případu existuje podezření na týrání psů.

„Tři psi byli nakonec ponecháni na místě majitelce, jelikož bylo vyhodnoceno, že jejich převoz by jim více uškodil než pomohl. Zvířata nebyla vůbec socializovaná, zvyklá na lidi,“ zhodnotila zásah mluvčí třebíčských strážníků Lucie Šerková.

Ostatní psi prošli veterinární prohlídkou, léčbou a jsou v současné době umístěni v útulku, kde se postupně zotavují.

„Zvířata byla zanedbaná, ve špatném výživném stavu hraničícím s kachexií a nebyla jim poskytována odpovídající péče. Podnět na porušení zákona dali krajské veterinární správě místní občané,“ naznačil důvody zásahu mluvčí veterinární správy Vorlíček.

V útulku se nyní snaží psy dostat do kondice

Jestli se všechny odebrané psy podaří zachránit, zatím není jasné. Psy bylo nutné odčervit, zbavit blech a zahájit zvláštní výživový program, aby se v malých dávkách naučili přijímat stravu.

„Zatím je ještě brzy jejich stav nějak hodnotit. Byli samozřejmě nemocní, vyhublí, to je nezpochybnitelný fakt. Nyní dělají zaměstnanci útulku vše pro to, aby se jejich stav nějak zlepšil nebo alespoň stabilizoval,“ konstatovala mluvčí strážníků Šerková.

Rozhodnutí o umístění psů do předběžné náhradní péče vydal podle Šerkové třebíčský odbor životního prostředí na základě zjištění krajské veterinární správy. Tento úřad také povede řízení s chovatelkou. Výsledek šetření případu rozhodne, zda útulek bude moci odebraná zvířata nabídnout zájemcům, nebo je vrátí původní majitelce do chatrče za Čechočovicemi.

Sama majitelka, které je zhruba šedesát let, se o situaci odmítla s MF DNES bavit a jakkoliv ji komentovat.