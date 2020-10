Archeologové našli na třebíčském náměstí historický vodovod a zaniklou pec

Při svém hledání archeologové pod povrchem Karlova náměstí odkryli pozůstatky původního dřevěného vodovodu přibližně z 18. století. Našli také podezdívku po středověkém krámku, stopy po zaniklé peci, pozůstatky zaniklých kůlových staveb a zřejmě také artefakt, který by mohl být středověkým stavením z osady, která předcházela vlastnímu založení města na počátku 13. století.

„Objevili jsme zatím dvě řady vodovodního potrubí, přičemž jedna z nich zřejmě byla nefunkční, a tak byla zaslepena špuntem. Vedle ní bylo položeno nové vedení. Stáří vodovodu odhadujeme na 200 až 300 let, jeho materiálem je minimálně v jednom případě borovice. Pokusíme se jej přesně datovat pomocí dendrochronologie. Vzali jsme vzorky, uvidíme, jestli to vyjde,“ řekl archeolog Aleš Hoch z Muzea Vysočiny v Jihlavě, jenž je šéfem výzkumu.

Archeologové zatím odkryli asi 20 metrů vodovodního potrubí, kterým byly pravděpodobně napájeny kašny na náměstí, z nichž pak lidé brali vodu. „Vodovod je složený ze segmentů o délce jeden až čtyři metry, spojovaných kovovou spojkou,“ podotkl Hoch.

Podle Hocha je nyní pro archeology nejzajímavějším aktuálním objevem na třebíčském náměstí zaniklá pec v blízkosti Malovaného domu a v její blízkosti snad i pozůstatky středověkého domu. To by odborníkům umožnilo alespoň nahlédnout do podoby trhové osady, která existovala na místě později založeného města Třebíč. O této osadě totiž zatím mají badatelé jen minimum znalostí.

„Nalezená pícka byla zřejmě záměrně opuštěná, protože se tam nacházel jenom odpad: fragmenty kuchyňské stolní keramiky, velké zásobnice, drobnější hrnce, džbány, nádoby na jídlo a na vaření,“ upřesnil Hoch.

Dalším třebíčským objevem je kamenné vedení dešťové kanalizace z 15. až 16. století. Mezi drobné nálezy patří například torzo miniaturní koňské ostruhy. „Je tak maličká, že snad musela být dětská. Víc uvidíme po očištění,“ uvažoval nad nálezem Hoch.

18. srpna 2020

Archeologové našli také drobný kovový kvítek se zbytky nazlátlého zabarvení, který byl zřejmě ozdobou opasku.

Výzkum Karlova náměstí by mohl přinést nové poznatky o počátcích města.

„Takto rozsáhlý plošný odkryv se ještě nikdy v Třebíči nedělal. Byly tady dílčí výzkumy, dělali jsme například odkryv u baziliky svatého Prokopa, ale toto je v daleko větším měřítku,“ podotkl nedávno David Zimola, vedoucí archeologického oddělení jihlavského Muzea Vysočiny.

V prvním roce rekonstrukce je uzavřena horní strana náměstí. Spodní část je průjezdná. „Předpokládáme, že se na konci výzkumů a po jejich vyhodnocení s archeology domluvíme na vystavení či expozici nálezů v Třebíči,“ řekla mluvčí radnice Irini Martakidisová.