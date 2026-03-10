„Se samotným prodejem jsme začali zkraje prosince a do Vánoc bylo vše pryč. Trvalo to přibližně sedmnáct dní,“ potvrdil Daniel Šlapák, obchodní a marketingový manažer SK Horácká Slavia Třebíč.
Hlavní postavou a ambasadorem týmu světových šampionů je třebíčský rodák a gólman klubu NHL z Utahu Karel Vejmelka. Právě on má na starosti jednání se spoluhráči, kteří předloni v květnu pobláznili Česko zlatou jízdou na domácím šampionátu.
Podle Šlapáka je v současné době potvrzeno přibližně deset jmen z kádru mistrů světa. Ve hře je navíc také příjezd nejcennější trofeje.
„Karel dělá maximum pro to, aby do Třebíče přivezl největší hvězdy a také zlatý pohár z mistrovství světa v Praze,“ doplnil manažer. Účast již dříve přislíbily opory jako Roman Červenka či brankář Lukáš Dostál.
Proti výběru šampionů se postaví hvězdy, které v Třebíči hokejově vyrostly. O zájemce z řad bývalých hráčů klubu nebyla nouze, právě naopak. „V současné době jsme v tomto směru plně vytíženi. Nikdo účast neodmítl, naopak byli všichni velmi rádi, že jsme je oslovili,“ prozradil Šlapák.
Díky velkému zájmu už má Horácká Slavia sestaveno úctyhodných pět kompletních pětek. Na ledě by se tak měli objevit například Martin Erat, Leoš Čermák, Ondřej Němec nebo Lukáš Nahodil.
Oslavy ovládnou i centrum města
Slavnostní den v sobotu 8. srpna nezačne u ledu, ale v centru města. Program na Karlově náměstí odstartuje ve 13.00 kulturním a sportovním blokem. Fanoušci se dočkají koncertů i autogramiády hlavních aktérů utkání. Poté se hráči přesunou na stadion k přípravě na zápas.
Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou
„Společně s městem jsme pojali slavnostní otevření velkolepě. Pro fanoušky, kteří si nestihli zakoupit vstupenku, budeme na náměstí promítat přímý přenos utkání na velkoplošné obrazovce,“ uvedl Šlapák. Jméno hlavní hudební hvězdy zatím zůstává pod pokličkou, má jít o známou lokální skupinu.
Modernizovaný zimní stadion v Třebíči má po náročné přestavbě hotovou kolaudaci a po dvou letech, kdy hokejisté museli hrát v azylu v Moravských Budějovicích, nabídne divákům i sportovcům zázemí odpovídající nejmodernějším standardům. Prvoligová Horácká Slavia v něm začne hrát od příští sezony.