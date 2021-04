Oslovte k dostavbě Dukovan tři firmy, přeje si Energetické Třebíčsko

„Tím by prakticky bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele a došlo by k odstranění právní nejistoty mezi uchazeči a investorem, zda je, či není zahájen tendr. Současně by se vytvořil dostatečný časový prostor pro zpracování kvalitních nabídek,“ vysvětlil Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko.

Ze hry by tak vypadl ruský Rosatom, jehož se původně vláda v souvislosti se stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany chytala oslovit.



Premiér Andrej Babiš v neděli naznačil, že Rosatom nebude zahrnut do bezpečnostní prověrky uchazečů zahrnut v souvislosti aktuální aférou podezření na účast důstojníků vojenské tajné služby GRU na útoku na muniční sklad Vrbětice v roce 2014.

„Asi mohu říci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci měl napsat vzhledem k tomu, co se tady stalo,“ řekl v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce Jan Hamáček, ministr vnitra pověřený i řízením ministerstva zahraničí.

Sdružení, jehož zakládajícími členy jsou město Třebíč, Okresní Hospodářská komora Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč, obec Dukovany a obec Rouchovany dále navrhuje, aby byla dokončena příprava na výstavbu dvou bloků v Dukovanech do fáze stavebního povolení.

„Výstavba dvou bloků snižuje výrazně průměrné náklady na stavbu jaderného bloku,“ doplnil Jonáš.