Jako pro autíčka. Řidiči kritizují nový kruhový objezd na okraji Telče

Na vozovce ještě není finální asfaltová vrstva, před pár dny nebyly zabudované ani kanály a zbývají i další dodělávky. Přesto by se Jihlavská ulice mohla už tento týden otevřít, investor zmiňuje uvedení do předčasného užívání v době od 10. do 15. listopadu.

Řidiči i obyvatelé jedné z nejdůležitějších ulic ve městě si oddychnou. S uzavírkou se museli potýkat od poloviny června.

Ovšem budou si rovněž muset dát větší pozor. Na samém konci ulice přibyl nový kruhový objezd. Nahradil původní širokou křižovatku ve tvaru Y, z níž vycházejí silnice na Jihlavu a na Pelhřimov. Dopravu na vjezdu do města – řidiči jsou zde rozjetí z prudkého a rovného kopce – má především zpomalit.

Jenže spoustě řidičů se jeho řešení ani trochu nelíbí. Svou nelibost nad podobou objezdu dávají najevo na sociálních sítích. Kruhák považují za zbytečný, nákladný a pro větší auta a autobusy až příliš malý. Jedni úsek nazývají kruhovým objezdem pro dětská autíčka, druzí cyklostezkou s kruhákem.

„Ten kruháč nezávidím těm, co jezdí s kamionem a autobusem,“ zmínila například Adéla Pospíchalová. „Jak se tam budou motat kamiony? Ty obrubníky tam dlouho nevydrží,“ podotýká Michal Svátek.

Podle Radka Řehořky úzký objezd s ostrůvky a vyvýšenými obrubníky udělá problémy už zimní údržbě. „První pluhař shrne obrubníky na jednu hromadu,“ glosuje.

Kateřina Klusáčková nechápe samotný smysl kruhového objezdu. „V životě jsem na té křižovatce nečekala. A rozhled, pokud jsem dodržovala předpisy, byl také ok. Jsou to vyhozené peníze,“ napsala.

Obhajoba: od Jihlavy v noci řidiči „létali“

Těch, co kruhák obhajují, je alespoň v diskusích na sociálních sítích výrazná menšina. Jednou z nich je například Lucie Mariňáková. „Pro mě osobně je to první kruháč na správném místě. Odbočovat z Telče směr Vanov mi přišlo nebezpečné. Zvlášť, když od Třeště se do Telče padesátkou rozhodně nevjíždělo,“ konstatovala.

Podobného názoru je také Tomáš Dufek. „Byli jste někdy v těch místech v noci? Asi ne. Jinak byste na vlastní oči viděli, jak tu řidiči lítají. Od Jihlavy mnozí neměli problém letět 110,“ poznamenal.

Investorem rekonstrukce a úprav je Kraj Vysočina. Jak uvedla jeho mluvčí Jitka Svatošová, právě zklidnění a zpomalení dopravy na vjezdu do města byl důvodem stavby objezdu. „Kruhová křižovatka vychází z požadavků města Telč, zohlednil se požadavek na zklidnění dopravy při příjezdu do Telče,“ vzkázala.

Starosta má kruhové objezdy rád

Jak upozornil telčský starosta Vladimír Brtník, o budování kruhového objezdu se rozhodlo za předchozího vedení města. „Občané bydlící v Jihlavské ulici vznesli požadavek na zklidnění dopravy. Odborníci naznali, že kruhový objezd bude nejlepší řešení,“ říká starosta.

Sám dlouhé roky žil v západní Evropě a kruhové objezdy, které jsou tam stále častější než v Česku, má v oblibě. „Asi v této záležitosti nejsem až tak nestranný. Mám je rád,“ usmívá se. „Zda je telčské řešení ideální, ale ukáže až čas,“ dodává rychle.

Podle Jitky Svatošové se objezd svým průměrem 27,5 metru neliší od jiných. „Respektuje předpisové parametry pro průjezd osobních i velkých nákladních vozidel,“ ujišťuje.

Vybudování kruhového objezdu bylo součástí rozsáhlé rekonstrukce celé Jihlavské ulice a zároveň obnovy povrchu této silnice 406 mezi nedalekými Studnicemi a křižovatkou na Třeštice. Práce přišly celkem na 75 milionů korun, z toho 58 milionů činila evropská dotace. Pěti miliony přispěla i Telč, zaplatila obnovu části vodovodu a kanalizace pod Jihlavskou ulicí.

Během necelých pěti měsíců byl opraven nejen povrch celé ulice, ale rovněž zpevněno její podloží. „Při stavbě kruhového objezdu došlo i k plánovanému zásahu do hráze přilehlého rybníka Nadymák, jehož vodní plocha se zmenšila o 33 metrů čtverečních,“ zmínila už dříve Svatošová.