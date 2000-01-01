náhledy
Běžně zatopený betonový komplex drtírny a betonárny, které ukrývá Vírská přehrada, je kvůli současnému suchu vidět téměř celý. Jelikož by byla likvidace po dokončení přehrady v 50. letech příliš nákladná, staly se tyto stavby trvalou součástí dna.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Z ustupující vody vystupují mohutná torza drtírny kamene a betonárny, které sloužily při stavbě přehrady v letech 1947 až 1957. Po dokončení díla byly objekty zatopeny, protože jejich odstřel by byl příliš drahý.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Pohled z koruny hráze Vírské přehrady přímo dolů odhaluje betonové jímky a základy zařízení, které sloužilo při výstavbě v letech 1947 až 1957. Po napuštění nádrže zůstaly stavby pod hladinou.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Úbytek vody ve Vírské přehradě se stal vyhledávaným cílem turistů i cyklistů. Z korun hráze mají ideální výhled na odhalená torza betonárny i obnažené skalnaté břehy.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Letošní sucho odhalilo kamenné zídky lemující dávné cesty i hráz původního rybníčku. Místa, kde stávaly zatopené vesnice Chudobín či Korouhvice, se teď navíc zahalují do zeleného porostu.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Pohled z vírské hráze nabízí výletníkům neobvyklou podívanou na obnažené dno i pozůstatky z doby stavby přehrady. Výrazný úbytek vody láká v těchto dnech řadu zvědavých návštěvníků.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Koruna vírské hráze se v závěru léta stala oblíbeným cílem pěších i cyklistů. Návštěvníci zde mají ideální přehled o úbytku vody, správci přehrady ale připomínají, že sestupovat k samotné hladině je zakázáno.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Pohledy na odhalené dno Vírské přehrady přitahují zvědavé kolemjdoucí i turisty. Místa, kde dříve stála voda, se při nynějším poklesu hladiny proměnila v bující zelené plochy.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Cedule Povodí Moravy jasně varuje před vstupem i vjezdem ke břehům vodárenské nádrže Vír. Přestože odhalené dno s ruinami betonárny láká zvědavce, pro veřejnost zde stále platí přísný zákaz z důvodu ochrany pitné vody.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Pokles hladiny Vírské přehrady zanechal malou loďku vysoko na odhaleném písčitém břehu. Kaskádovité vrstevnice ukazují, jak postupně voda v nádrži v uplynulých týdnech ubývala.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Ustupující voda ve Vírské přehradě zanechala na vyschlém břehu výrazné kaskádovité stopy po klesající hladině a obnažila staré pařezy. Voda má navíc kvůli sinicím typické zelené zbarvení.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Výrazný pokles hladiny obnažil kořeny a temné pařezy stromů z původního údolí Svratky. Voda u břehu dostala kvůli nahromaděným sinicím sytě zelený odstín.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Pokles hladiny Vírské přehrady vytvořil na březích výrazné světlé pruhy odkrytého dna. Na takto nízké úrovni byla voda naposledy před osmi lety.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Místa, kde ještě před pár měsíci stála voda, se při nynějším poklesu hladiny zazelenala bující vegetací. Výrazněji vystupují také písčité břehy, obnažená skaliska a kameny.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Vírská nádrž vinou sucha výrazně klesla a odhalila mementa minulosti – kamenné zídky starých cest i bující rostliny na místech, kde ještě nedávno stála voda.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Úpravna funguje již od roku 1964 přímo pod hrází vírského vodního díla. V příštím roce by se měla dočkat velké rekonstrukce.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
Díky novým okruhům se turisté vydají i po méně známých a dosud neznačených stezkách kolem nádrže Vír (na snímku).
Autor: Koruna Vysočiny