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OBRAZEM: Obnažená přehrada Vír. Sucho odhalilo zatopenou betonárku i staré zídky
Běžně zatopený betonový komplex drtírny a betonárny, které ukrývá Vírská přehrada, je kvůli současnému suchu vidět téměř celý. Jelikož by byla likvidace po dokončení přehrady v 50. letech příliš...
Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrala po muži v tričku Škwor
Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...
Obchvat Třebíče získal souhlas. Bude znovu smeten ze stolu, slibuje odpůrce
Kraj Vysočina v pondělí vydal souhlasné stanovisko EIA pro záměr stavby obchvatu Třebíče. Stanovisko bylo zveřejněno na portálu Cenia. Dokument hodnotí vlivy na životní prostředí. Souhlasné...
Denně zde nastoupí jediný člověk. Vlaková zastávka Pohledští Dvořáci míří ke konci
Město Havlíčkův Brod zřejmě přijde o jednu ze svých čtyř menších železničních zastávek. Správa železnic navrhuje zrušit zastavování vlaků v Pohledských Dvořácích. Vedení radnice k tomu sice souhlas...
Bernard sklidil vlastní chmel pro letošní speciál, chmelnice nese jméno sládka Vávry
Milovníci humpoleckého piva už nedočkavě vyhlížejí svůj oblíbený speciál. Ten vyrábí rodinný pivovar Bernard již třetím rokem z vlastního chmele. Jeho sklizeň se na políčku nad městem uskutečnila ve...
Starostu odsoudili za zpronevěru, odvolat ho nestihli. Zkolaboval a je v nemocnici
Poslední předvolební jednání zastupitelstva v Polné skončilo rozkolem poté, co byl na místě stažen bod o odvolání starosty Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou). Jednasedmdesátiletého...
Žďár má nový streetpark pro pouliční sporty. Jedno z hřišť zaměstná i prsty
Nadšenci na koloběžkách, skateboardech, kolech, ale i parkouristi či příznivci basketbalu a dalších míčových her mají ve Žďáře nad Sázavou k dispozici nové zázemí. Ve sportovním areálu Bouchalky u...
Kosmonauti loví salám, auta skáčou do bahna. Jihlavský fenomén je v knize rekordů
Jožin z Bažin, divácky oblíbený doprovodný program Pístovských mokřadů, je nově v České knize rekordů. Oficiálnímu zápisu pomohl také nedělní atraktivní průlet auta s karavanem do obří kaluže plné...
Humanoidní roboti pobavili Jihlavu. Prošli se, ale umývat okna ještě dlouho nebudou
Jihlava poprvé přivítala dvojici humanoidních, tedy člověku se podobajících robotů. Při exhibici v aule Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) si na ně návštěvníci mohli i sáhnout a komunikovat s nimi....
Za koně ze Španělska zaplatila žena z Vysočiny 3 000 eur, zvířete se nedočkala
Že je možné stát se obětí podvodu i při koupi živého zvířete, se přesvědčila žena z Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Ve Španělsku si vyhlédla koně, vyřídila doklady a přepravu, zaplatila za něj tři...
OBRAZEM: Obnažená přehrada Vír. Sucho odhalilo zatopenou betonárku i staré zídky
Běžně zatopený betonový komplex drtírny a betonárny, které ukrývá Vírská přehrada, je kvůli současnému suchu vidět téměř celý. Jelikož by byla likvidace po dokončení přehrady v 50. letech příliš...
Za 90 milionů opraví nejstarší sídliště. Jihlava hledá projektanta, zapojí i místní
Sídliště I v Jihlavě se brzy dočká proměny veřejného prostranství. Město vypsalo výběrové řízení na projektanta, který dostane za úkol navrhnout novou podobu vybrané části tohoto historicky cenného...
Muzeum rekordů opouští věž v Pelhřimově. Pobočku chystá v Jindřichově Hradci
Velké změny chystá během následujících měsíců pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit. Jednak rozšíří expozici na nábřeží. Zároveň však zruší nevyhovující výstavní prostory v Dolní bráně. A část...
Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus
Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...
Denně zde nastoupí jediný člověk. Vlaková zastávka Pohledští Dvořáci míří ke konci
Město Havlíčkův Brod zřejmě přijde o jednu ze svých čtyř menších železničních zastávek. Správa železnic navrhuje zrušit zastavování vlaků v Pohledských Dvořácích. Vedení radnice k tomu sice souhlas...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Vládce moří Neptuna skropila voda. Jihlava chystá kašny na zimní spánek
Očištění tlakovou vodou prodělala před zahájením pravidelné předzimní údržby jihlavská Neptunova kašna na Masarykově náměstí. „Největší znečištění je od holubího trusu a bohužel také od výrobků z...
Po více než dvouleté pauze se v Jihlavě znovu otevře Oblastní galerie Vysočina
Oblastní galerie Vysočiny (OGV) příští týden v pátek otevře v krajském městě po více než dvouleté rekonstrukci svoji budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu...