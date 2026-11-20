V podzámčí se návštěvníci seznámí i se starými pohanskými zvyky spojenými s oslavami zimního slunovratu a Vánoc. Prohlédnou si také místnosti se starobylou vánoční výzdobou.
Reprezentativní rytířský sál s historickým tanečním parketem je zkrášlen množstvím vyzdobených vánočních stromků. Celkem jich je v interiérech padesát. „Představujeme zde kolekce vánočních ozdob od předních výrobců i originální ručně šité dekorace, například ozdoby v podobě chaloupek, vyrobené šikovnou třiadevadesátiletou dámou, která nám je darovala,“ řekla spolumajitelka zámku Marta Marianová.
Třetí část výstavy v několika salonech představí různé styly Vánoc od cestovatelských přes stříbrné a křišťálové po slavnostní.
Cestovatelskou část doplňují artefakty jako cestovatelský kufr, dalekohled, globus či kolo. „K cestování patří četba, tak jsme zde vytvořili neobvyklý vánoční stromeček z devíti set knížek,“ pověděla Marianová.
Zajímavostí je historický adventní věnec v podzámčí. „Původně vznikl adventní věnec v první polovině 19. století v klášteře v Hamburku. Děti, které tam byly na výchově, se stále ptaly, kdy bude Ježíšek, tak jim z kola od vozu udělali pomůcku, kde na každý den připadla svíčka a na neděli větší svíčka. Děti viděly, že když každý den jednu rozsvítí, vyjde jim to do Štědrého dne,“ vysvětlila Marianová.