Když manžel navrhl nákup zámku, smála jsem se, říká nová zámecká paní ze Světlé

„Když jsme do Světlé poprvé jeli, vůbec jsme neměli představu, co bychom se zámkem dělali. Ale už první odpoledne jsme tu chodili opojeni atmosférou. Cítili jsme se tu šťastni,“ vrací se do loňského června Marta Marianová, nová zámecká paní.

S manželem Jiřím jsou zkušenými českými hoteliéry. Ubytovací kapacity provozují už 33 roků v Praze, k tomu před lety uvedli do chodu dva hotely Galant na jižní Moravě v Lednici a v Mikulově. Ty už předali svému synovi.

Do Světlé nad Sázavou je přilákala náhoda. A covid. Během protiepidemických opatření museli hotely zavřít. Aby nepřišli o personál, dál devadesát zaměstnanců platili. Když nebylo zbytí, museli manželé prodat jeden z větších bytových domů, jež v Praze vlastnili.