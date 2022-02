Unikátní ubytovnu věznice ve Světlé otevřou v březnu, kuchyň už funguje

Je to jediný zcela nově postavený pavilon ve všech českých věznicích. „Už z tohoto hlediska je unikátní. I v jiných věznicích se otevřely nové ubytovací kapacity, ale ty vznikly přestavbou již stávajících budov,“ uvedla mluvčí světelské věznice Jana Rajdlová. Pouze ve Světlé nad Sázavou se stavěla budova zcela nová.

Po necelých dvou letech prací je ubytovna těsně před dokončením. Stavebně je hotová úplně, personál věznice postupně pracuje na jejím vybavení. Například v kuchyni už je instalováno veškeré zařízení, na konci ledna zde proběhlo testování technologií a proškolení zaměstnanců a odsouzených, jež v kuchyni pracují.

Při vybavování věznice využila i kovodílny a dřevařské dílny, které jsou v provozu v jiných českých věznicích. Do Světlé by měly dodat například postele do ložnic odsouzených.

Samotný nový pavilon bude svým způsobem jedinečný. Žádná jiná věznice v Česku nemůže v současné době podobný nabídnout. Nejen že je od ostatních budov stavebně oddělen a zabezpečen nejmodernějšími technologiemi, rovněž je ve svém fungování autonomní.

„Je v něm vytvořeno kompletní vlastní logistické zázemí, tedy jak skladovací, tak stravovací prostory, dále zdravotnické středisko, návštěvní místnost a vycházkové prostory, které budou mimo jiné umístěny i na střeše budovy,“ přiblížila Rajdlová.

Ubytovací místnosti splňující požadavky evropských pravidel vězeňství jsou koncipovány do menších skupin, odsouzené budou na pokojích po dvou či čtyřech. V budově vznikly i nové terapeutické místnosti pro ženy s různými psychickými problémy či s anamnézou závislosti.

„V těsném sousedství ubytovny byl postaven menší domek, který bude sloužit k návštěvám rodin s dětmi. Díky většímu soukromí zde návštěvy proběhnou v klidnější a více rodinné atmosféře,“ popisuje mluvčí věznice.

Zajímavostí může být i to, že pro ubytovnu byla vybudována nová technologie na využívání dešťových vod.

Do stavby zasáhl covid i loňské mrazy

Nová ubytovna by měla být otevřena v březnu. Následovat bude stěhování a postupné umisťování odsouzených. Těch by se do pavilonu mělo vejít celkem 192.

„Aktuálně probíhá jednání o stanovení profilace ubytovny, to znamená, jaký typ odsouzených bude na ubytovnu zařazen. Následovat bude kolaudace ubytovny,“ dodala Jana Rajdlová.

„Nepovažuji to za investici do vězeňství, ale do celé naší společnosti. Jednou odsouzené propustíme a bude záležet, jak na život po návratu z výkonu trestu budou připravené. Nové prostory umožní mnohem lépe s nimi pracovat a na nový život je připravit,“ uvedla při zahájení stavby ředitelka světelské věznice Monika Myšičková.

Výstavba ubytovna začala v červnu roku 2020. Bylo to trochu později oproti původním plánům. A zdržení zaznamenala i samotná výstavba. „Do stavby zasáhla pandemie onemocnění covid-19 i loňské mrazy, kvůli kterým nemohla stavební firma několik dnů pracovat,“ sdělila Rajdlová.

Bez nestandardních situací

Stavební práce nebyly zrovna jednoduché. Největší komplikací byl fakt, že se stavělo přímo v areálu věznice, ve střežených prostorách. Tomu se musela přizpůsobit i stavební firma a dodržovat na staveništi specifický režim.

„Pro stavbu byl zřízen dočasný vjezd a vchod do věznice, který byl střežen příslušníky věznice. Ti kontrolovali veškerý pohyb, to znamená přijíždějící i odjíždějící automobily s materiálem a vstupující osoby,“ líčí mluvčí věznice.

Celá stavba byla oddělena od stávajících budov ploty, kolem nichž pravidelně procházeli službu konající příslušníci. Staveniště bylo zároveň střeženo kamerovým systémem. Přesto podle Jany Rajdlové stavba proběhla v pořádku, bez nestandardních situací.

Vybudování nové ubytovny přišlo na 170 milionů korun. Po jejím otevření by se kapacita věznice měla zvýšit ze současných 763 míst na 955. V polovině minulého týdne vykonávalo trest odnětí svobody ve Světlé 702 žen.

Nový pavilon světelská věznice otevře jen necelý rok poté, co vytvořila speciální oddíl pro matky s dětmi do jednoho roku věku. Odsouzené ženy tak od loňského června mohou nastoupit výkon trestu i s dítětem hned po porodu, už u nich není nutný roční odklad.