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Skauty vystřídá staveniště. Ve Světlé vyroste nový most a přeložka za miliony

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  8:21
I po zahájení prací zůstane spojení pro pěší zachováno. Současná ocelová lávka...

I po zahájení prací zůstane spojení pro pěší zachováno. Současná ocelová lávka bude podle projektu provizorně posunuta o pár metrů dál. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Konstrukci město po dokončení mostu nevyhodí. Plánuje ji zkrátit a přesunout o...
V těchto místech začne nová silnice. Přeložka krajské komunikace povede po...
Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů....
Čtyři sta metrů dlouhá přeložka silnice druhé třídy číslo 347 nahradí stávající...
9 fotografií
Vysněná propojka, která by mohla vyvést část dopravy z centra města, je Světlé nad Sázavou opět o něco blíž. Kraj Vysočina vypsal výběrové řízení na zhotovitele díla. Staveniště chce vítězi tendru předat na podzim. Nový most přes Sázavu a přibližně 650 metrů silnice mají být otevřeny do dvou let.

Soutěž na dodavatele stavebních prací vyhlásilo hejtmanství před několika dny, nabídky lze podávat do 12. srpna. „Předání staveniště by mělo proběhnout v listopadu a aktuálně počítáme, že řidiči se po novém mostě projedou na přelomu září a října 2028,“ informoval hejtman Martin Kukla (ANO).

Nová přeložka propojí ulice Zámecká a Nádražní. Z faktického a administrativního hlediska půjde o přeložku silnice II/347 procházející severojižním směrem od Habrů na Humpolec. Ta vede skrz nedávno rekonstruované náměstí Trčků z Lípy a celé centrum šestitisícového města.

„Je to velice vítaný posun. Už se tu všichni těšíme, až bude dílo dokončeno a po přeložce se začne jezdit. Zmizí doprava z náměstí, čehož jsme se roky snažili dosáhnout. Provoz na náměstí je velmi silný, navíc tudy jezdí i těžké nákladní automobily, které nové povrchy ničí,“ konstatoval světelský starosta František Aubrecht (KDU-ČSL). Po zprovoznění by jim mohl do centra platit zákaz vjezdu.

Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Pokud se investice zdaří, bude tím korunována dlouholetá snaha města. Reálné myšlenky na propojení ulic Zámecká a Nádražní se poprvé objevily v generelu dopravy, který tehdejší vedení města představilo už v roce 2007. Od té doby se snažilo nápad zhmotnit. Pro město samotné to ale vzhledem k nákladům a nutnosti přemostit Sázavu bylo problematické. Investici nakonec prosadilo jako přeložku krajské silnice.

„Za Kraj Vysočina projekt zahrnuje výstavbu 655 metrů dlouhé přeložky silnice II/347 mezi ulicemi Zámecká a Nádražní, úpravu části ulice Nádražní a výstavbu nového pětipolového mostu přes řeku Sázavu,“ prozradil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (SOCDEM).

Kolem areálu skláren

Přeložka začne u výpadovky na Havlíčkův Brod a povede po nynější příjezdové cestě k Penny Marketu. Pokračovat však bude v současné době oploceným areálem v linii elektrického vedení kolem areálu skláren Bomma k řece. Dnešní lávku pro pěší nahradí plnohodnotný most s chodníky. Propojka bude ústit do Nádražní ulice před železniční stanicí.

„Součástí stavby jsou další stavební práce, například nutné přeložky inženýrských sítí, demolice stávajícího objektu s číslem popisným 567, opěrné zdi, odvodnění silnice a další,“ už dříve vzkázal Novotný.

Konstrukci město po dokončení mostu nevyhodí. Plánuje ji zkrátit a přesunout o 350 metrů dál po proudu, kde spojí vilovou čtvrť s nákupním centrem.
V těchto místech začne nová silnice. Přeložka krajské komunikace povede po nynější příjezdové cestě k obchodnímu domu, dál však bude pokračovat přes areál skláren k řece.
Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů. Kvůli špatnému technickému stavu a výstavbě mostu je určena k demolici.
Čtyři sta metrů dlouhá přeložka silnice druhé třídy číslo 347 nahradí stávající cestu, kterou lidé využívají k chůzi od nádraží ke sklárnám.
9 fotografií

Dům, který se bude demolovat, stojí na pravém břehu řeky, hned vedle současné lávky. „Původně to byl objekt vodárny, která sloužila pro železniční stanici ještě v době, kdy jezdily parní vlaky. Nyní je to klubovna skautů. Ale je ve velmi špatném stavu,“ prozradil starosta Aubrecht. Skauti dostanou jako náhradu prostory v sokolovně.

Součástí přeložky bude rovněž rekonstrukce stávajícího úseku Nádražní ulice ke křižovatce pod železničním přejezdem. Na ní i nadále zůstane povrch z dlažebních kostek. „Vytvořena však bude příprava pro budoucí podjezd pod železnicí, který by se měl budovat se stavbou vysokorychlostní trati,“ zmínil letos na sklonku zimy František Aubrecht.

Miliony uhradí kraj, město doplatí zbytek

Projektantem předpokládané náklady na vybudování přeložky přesahují 142 milionů korun bez DPH. Představitelé kraje i města věří, že by se je mohlo podařit soutěží srazit níže. Naprostou většinu nákladů uhradí Kraj Vysočina, podle Novotného může jít až o 130 milionů korun.

Na městskou pokladnu by mělo zbýt zhruba 12 milionů korun. Půjde především o vybudování a napojení chodníků a veřejného osvětlení. „Počítáme s tím, peníze už máme vyčleněné v rezervě,“ ujistil světelský starosta.

Ocelová lávka propojí stadion s obchody

I během stavebních prací zůstane v provozu nynější lávka pro chodce. Ta je důležitá zejména pro dojíždějící zaměstnance skláren a dalších podniků ve východní části města. Dočasně ale bude posunuta o několik desítek metrů dál od centra města.

Po dokončení přeložky ocelová konstrukce lávky městu zůstane. To ji nechce likvidovat, ale využít zhruba o 350 metrů dál po proudu řeky. „Konstrukce je v dobrém stavu. Zkrátíme ji a přesuneme k zimnímu stadionu. Ten spojí s nákupním centrem Billa,“ přiblížil světelský místostarosta Tomáš Rosecký (Pro Světelsko). Obyvatelé v těchto místech lávku přes řeku žádají dlouhodobě.

15. února 2024
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